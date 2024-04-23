ua en ru
Вт, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Даша Квіткова показала, як носити цікавий весняний лук з трендових речей

Вівторок 23 квітня 2024 20:17
UA EN RU
Даша Квіткова показала, як носити цікавий весняний лук з трендових речей Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Юлія Любченко

Даша Квіткова - популярна українська блогерка, за стилем та життям якої, стежить велика кількість людей. І цього разу вона показала цікавий образ.

Про це розповідає РБК-Украіна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories Даші.

Даша Квіткова показала стильний образ

Прихильники Квіткової знають, що вона часто демонструє процес своїх зборів, та звісно показує який образ вибирає.

Дівчина любить спочатку приміряти багато речей та дивитися, як це виглядає, а потім вже визначитися та покрутитися перед камерою.

Також Даша у ці моменти майже ніколи не мовчить. Вона або співає та насолоджується процесом зборів, або розмовляє на камеру та описує свій одяг, який демонструє підписницям. І це виглядає дуже цікаво та органічно.

Даша Квіткова показала, як носити цікавий весняний лук з трендових речейДаша Квіткова показала, як носити цікавий весняний лук з трендових речейДаша Квіткова показала, як носити цікавий весняний лук з трендових речейДаша Квіткова показала, як носити цікавий весняний лук з трендових речей

Даша Квіткова у цікавому образі (скриншоти)

Цього разу блогерка вирішила зібрати більш-менш теплий весняний образ, який складається з темно-синього костюма, лоферів та чорних колгот.

Дарія одягнула спідницю та кофтинку з цікавим білим коміром, ґудзиками та цікавою окантовкою знизу. А ось її трендова у 2024 році спідниця плісе додає дівчачого вайбу образу.

Саме так Даша відправилась у справах та змогла зачарувати своїх фоловерів черговим цікавим та ніжним водночас аутфітом.

Раніше ми розповідали, що Квіткова прокоментувала чутки про роман із засновником "Трухи".

Також читайте, у чому секрет успіху Даші Квіткової.

Читайте РБК-Україна в Google News
Даша Квіткова Модні тренди Блогерка
NEWS
Сенат США зібрався щодо допомоги Україні: чому можуть не проголосувати сьогодні
Сенат США зібрався щодо допомоги Україні: чому можуть не проголосувати сьогодні