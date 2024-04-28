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Стилістка сказала, з чим поєднати один з наймодніших кольорів 2024

Неділя 28 квітня 2024 19:22
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Стилістка сказала, з чим поєднати один з наймодніших кольорів 2024 Як носити коричневий колір у 2024 році (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Коричневий колір став практично одним з найпопулярніших, і навіть у багатьох випадках замінив чорний. Але його не так легко стилізувати.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст",

Як носити коричневий колір

Коричневий колір несе у собі відчуття комфорту, затишності, спокою та розміреності. Додавши його до образу ви отримаєте красивий, затишний та стильний образ для будь-якої події.

Коричневий завдяки своїй великій палітрі відтінків гарно поєднується як з темними кольорами, так і з яскравими та світлими. Особливо вдалими поєднаннями є: червоний, молочний та білий.

Стилістка сказала, з чим поєднати один з наймодніших кольорів 2024Стилістка сказала, з чим поєднати один з наймодніших кольорів 2024Стилістка сказала, з чим поєднати один з наймодніших кольорів 2024

Як носити коричневий колір у 2024 році (фото: Pinterest)

Все залежить від того, який саме результат ви хочете отримати у підсумку. Якщо ви хочете бути більш помітною та підкреслити свою яскравість, звісно обирайте поєднання коричневого з червоним. А якщо вам потрібно підкреслити вишуканість та гармонію, обирайте поєднання коричневого з молочним.

Створюючи свої образи треба визначити характер аутфіта й відповідно до цього вибирайте речі та кольори у цій же стилістиці.

Цієї весни сумки коричневої гами набирають нових оборотів, тому якщо ви ще у роздумах над новим варіантом, рекомендовано звернути увагу саме на сумки у коричневій кольорові палітрі. Розмір та форма - за вашими потребами.

Раніше ми розповідали, як поєднати фемінність та маскулінність у своєму гардеробі.

Також читайте, як правильно вибрати атласну спідницю.

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