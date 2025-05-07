Скільки коштує ринопластика і зменшення грудей: Аліна Доротюк назвала суму

Журналістка зізналася, що робила декілька пластичних операцій. Вона зменшувала груди у 25 років, а також робила невелику ринопластику торік.

Марічка Падалко вирішила детальніше запитати, через що дівчина зважилася на кардинальні зміни.

"У 25 років. Великі груди були. Так, це вроджене. У мене в дідусевої бабусі було таке. Вона невисокого зросту, худенька, маленька. Це проблема насправді. Люди, які не стикалися з цим, коли ти молода дівчина і ти важиш 55 кг, з яких майже 10 кг важать твої груди. Це величезна проблема. Це величезне навантаження. Це біль, від якого ти прокидаєшся вночі. Я вже не кажу про білизну, яку неможливо підібрати. І груди ростуть усе життя", - зазначила Доротюк.

Також вона підкреслила, що з таким розміром неможливо було займатися спортом.

Водночас Марічка Падалко зазначила, що існує стереотип, що нібито великі груди подобаються чоловікам. На що Аліна Доротюк відповіла "дивлячись які".

"У мене різко виросли груди у 20 років. Це розтяжки, це відразу в якийсь момент, коли я набрала вагу, і пішли груди", - розповіла вона.



Як виглядала Аліна Доротюк раніше (скриншот з YouTube під час інтерв'ю з пластичним хірургом Дмитром Слоссером)

Крім того, вона розповіла, що чоловіки не дуже адекватно реагували в той час.

"У нас чоловіки не вміли адекватно реагувати, коли вони бачили жінку з великим розміром грудей. Ну тоді принаймні так було. Тому що я чула на свою адресу різні висловлювання, коли ти йдеш вулицею. Я не хочу їх тут озвучувати. Це було неприємно", - розповіла Доротюк.

Водночас журналістка зазначила, що зробити таку "пластику" досить дорого.

"Це дорого. Можете подивитися, скільки це коштує зараз. Складний післяопераційний період. Реабілітація дуже складна", - зазначила вона.

Що стосується розміру, це питання Аліна Доротюк радить проговорювати з лікарем перед операцією.

Також вона розповіла про свої відчуття після операції, коли влітку одягла майку.

"Щастя. Я абсолютно не пошкодувала. Я взагалі дотримуюся принципу, що краще зробити та пошкодувати, ніж не зробити й шкодувати все життя. Це полегшення. Це мішок із ваших плечей упав, і просто в один момент ти відчула легкість буття. Ти змогла спортом займатися, бігати, їздити на велосипеді", - зазначила Доротюк.

На запитання Марічки, чи розуміє Аліна дівчат, які навпаки збільшують груди, вона відповіла, що так.

"Кожен господар свого тіла. Хочеться людині збільшити свої груди - будь ласка. Хочеться людині зробити татуювання - будь ласка. Щоб це приносило задоволення і дарувало вам щастя тут у моменті", - підкреслила вона.

Що стосується ринопластики, Доротюк зазначила, що їй давно не подобалося, як обличчя виглядає в кадрі.



Доротюк після ринопластики (скриншот)

"Мені не подобалося, який вигляд збоку має мій ніс і посмішка. Але я зробила дуже акуратно", - зазначила журналістка.

Також вона розсекретила, скільки це коштує.

"У хорошого лікаря це також коштує дорого. Приблизно так, як і груди. Це 7-10 (тисяч доларів - ред.)", - чесно зізналася вона.