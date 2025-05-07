Сколько стоит ринопластика и уменьшение груди: Алина Доротюк назвала сумму

Журналистка призналась, что делала несколько пластических операций. Она уменьшала грудь в 25 лет, а также делала небольшую ринопластику в прошлом году.

Маричка Падалко решила подробнее спросить, из-за чего девушка решилась на кардинальные изменения.

"В 25 лет. Большая грудь была. Да, это врожденное. У меня у дедушкиной бабушки было такое. Она невысокого роста, худенькая, маленькая. Это проблема на самом деле. Люди, которые не сталкивались с этим, когда ты молодая девушка и ты весишь 55 кг, из которых почти 10 кг весит твоя грудь. Это огромная проблема. Это огромная нагрузка. Это боль, от которого ты просыпаешься ночью. Я уже не говорю про белье, которое невозможно подобрать. И грудь растет всю жизнь", - отметила Доротюк.

Также она подчеркнула, что с таким размером невозможно было заниматься спортом.

В то же время Маричка Падалко отметила, что существует стереотип, что якобы большая грудь нравится мужчинам. На что Алина Доротюк ответила "смотря какая".

"У меня резко выросла грудь в 20 лет. Это растяжки, это сразу в какой-то момент, когда я набрала вес, и пошла грудь", - рассказала она.



Как Алина Доротюк выглядела раньше (скриншот с YouTube во время интервью с пластическим хирургом Дмитрием Слоссером)

Кроме того, она рассказала, что мужчины не очень адекватно реагировали в то время.

"У нас мужчины не умели адекватно реагировать, когда они видели женщину с большим размером груди. Ну тогда по крайней мере так было. Потому что я слышала в свой адрес разные высказывания, когда ты идешь по улице. Я не хочу их тут озвучивать. Это было неприятно", - рассказала Доротюк.

В тоже время журналистка отметила, что сделать такую "пластику" достаточно дорого.

"Это дорого. Можете посмотреть, сколько это стоит сейчас. Сложный послеоперационный период. Реабилитация очень сложная", - отметила она.

Что касается размера, этот вопрос Алина Доротюк советует проговаривать с врачом перед операцией.

Также она рассказала о своих ощущениях после операции, когда летом надела майку.

"Счастье. Я абсолютно не пожалела. Я вообще придерживаюсь принципа, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь. Это облегчение. Это мешок с ваших плечей упал, и просто в один момент ты почувствовала легкость бытия. Ты смогла спортом заниматься, бегать, ездить на велосипеде", - отметила Доротюк.

На вопрос Марички, понимает ли Алина девушек, которые наоборот увеличивают грудь, она ответила, что да.

"Каждый хозяин своего тела. Хочется человеку увеличить свою грудь - пожалуйста. Хочется человеку сделать татуировку - пожалуйста. Чтобы это приносило удовольствие и дарило вам счастье тут в моменте", - подчеркнула она.

Что касается ринопластики Доротюк отметила, что ей давно не нравилось, как лицо смотрится в кадре.



Доротюк после ринопластики (скриншот)

"Мне не нравилось, как со стороны выглядит мой нос и улыбка. Но я сделала очень аккуратно", -отметила журналистка.

Также она рассекретила, сколько это стоит.

"У хорошего врача это также стоит дорого. Приблизительно так, как и грудь. Это 7-10 (тысяч долларов - ред.)", - честно призналась она.