Скільки коштує пересадка різних органів в Україні: вартість у 2024 році

Які зміни планують у МОЗ

Починаючи з січня 2024 року, трансплантацію органів, кісткового мозку та посттрансплантаційний супровід буде фінансувати Національна спілка здоров'я в рамках Програми медичних гарантій.

Попри це увесь процес пересадки залишиться безоплатним для пацієнта, оскільки його оплачує держава. Усі надавачі послуг пересадки органів продовжать стабільну роботу з наступного року.

НСЗУ буде контрактувати центри трансплантації за двома пакетами:

органна трансплантація

пересадка кісткового мозку

А держава своєю чергою буде забезпечувати лабораторний і післяопераційний супровід пацієнтів.

Скільки коштує пересадка органів

З урахуванням змін у фінансуванні тарифи на пересадку органів все-таки не зміняться. На 2024 рік закладена така вартість послуг із пересадки:

легень - близько 2,6 мільйона гривень

серця - понад 2 мільйони гривень

печінки - близько 1,5 мільйони гривень

нирки - близько 800 тисяч гривень

гемопоетичних стовбурових клітин - до 2,5 мільйона гривень

У 2023 році в Україні провели 507 трансплантацій. Найчастіше пересаджували нирки, печінку, серце, легені та підшлункову залозу.

Як стати донором органів посмертно

Кожна людина може написати згоду на донорство органів. Існує три види таких заяв залежно від обставин:

щодо згоди на вилучення анатомічних матеріалів з тіла особи для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення стану як незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть). Приклад заяви за посиланням.

щодо незгоди на вилучення анатомічних матеріалів з тіла особи для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення стану як незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть). Приклад заяви за посиланням.

про відкликання раніше наданої згоди або незгоди на вилучення анатомічних матеріалів з тіла особи для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення стану як незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть). Приклад заяви за посиланням.

Написану вами заяву потрібно віддати трансплант-координатору опорної лікарні чи центру трансплантації. У Києві та Київській області вони розташовані за адресами:

вул. Іллєнка, 24 - ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"

вул. Академіка Заболотного, 21 - Клінічна лікарня "Феофанія"

вул. Багговутівська, 1 - КНП "Київський обласний онкологічний диспансер"

проспект Перемоги, 119 - КНП "Київський центр трансплантації кісткового мозку"

вул. Михайла Ломоносова, 33/43 - "Національний інститут раку" МОЗ України

вул. Зоологічна, 3, корпус "Г" і "В" - клініка "Оберіг"

вул. Амосова, 6 - ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України"

вул. Багговутівська, буд. 1 - КНП "Київська обласна клінічна лікарня"

Решту центрів, куди можна подати заяву зі згодою на донорство, можна знайти за посиланням.