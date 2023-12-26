Скільки коштує пересадка різних органів в Україні: вартість у 2024 році

У січні 2024 року в Україні вводять зміни до системи пересадки органів. У МОЗ планують змінити підхід до фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ на сторінці у Facebook.
Починаючи з січня 2024 року, трансплантацію органів, кісткового мозку та посттрансплантаційний супровід буде фінансувати Національна спілка здоров'я в рамках Програми медичних гарантій.
Попри це увесь процес пересадки залишиться безоплатним для пацієнта, оскільки його оплачує держава. Усі надавачі послуг пересадки органів продовжать стабільну роботу з наступного року.
НСЗУ буде контрактувати центри трансплантації за двома пакетами:
А держава своєю чергою буде забезпечувати лабораторний і післяопераційний супровід пацієнтів.
З урахуванням змін у фінансуванні тарифи на пересадку органів все-таки не зміняться. На 2024 рік закладена така вартість послуг із пересадки:
У 2023 році в Україні провели 507 трансплантацій. Найчастіше пересаджували нирки, печінку, серце, легені та підшлункову залозу.
Кожна людина може написати згоду на донорство органів. Існує три види таких заяв залежно від обставин:
Написану вами заяву потрібно віддати трансплант-координатору опорної лікарні чи центру трансплантації. У Києві та Київській області вони розташовані за адресами:
Решту центрів, куди можна подати заяву зі згодою на донорство, можна знайти за посиланням.
Раніше ми розповідали про маленьку Владу, якій врятували життя за допомогою трансплантації.
Читайте також, які аналізи потрібно регулярно здавати, щоб не хворіти.