Чек-ап організму: що потрібно перевіряти щорічно, аби не хворіти

Стан свого організму варто перевіряти щорічно, незалежно від того, чи вас щось турбує або ні. Це потрібно, аби вчасно "злапати" проблеми зі здоров'ям та швидко їх усунути. Деякі обстеження лікарі радять проходити щорічно, а деякі - раз на 2-3 роки.

Що насправді потрібно перевіряти щорічно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис сімейного лікаря Діану Прокотовило в Instagram.

Що варто перевіряти щорічно

Як зазначає лікар, в Україні є чинний наказ МОЗ № 504 від 19.03.2018, де чітко описаний перелік медичних втручань у межах первинної медичної допомоги для груп пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку захворювань.

У цьому документі розписано, коли, кому і як часто потрібно проводити скринінг найпоширеніших захворювань (гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, ВІЛ, туберкульоз, рак молочної залози, колоректальний рак та рак передміхурової простати).

Що потрібно перевіряти раз на рік (Скриншоти)

"Але це далеко не всі захворювання, які ми можемо профілактувати. Тому, окремо ще напишу дещо більш розширений список обстежень, які варто пройти. Ще хочу наголосити, що я за обдумане і виправдане призначення аналізів та додаткових обстежень. Тому, цей список не є закликом до дії, а лише ознайомленням. Найкраще спершу звернутися на консультацію до лікаря, де ви розповісте йому про свої скарги, особливості, а також сімейну історію захворювань. І вже на основі цих даних лікар складе для вас список необхідних обстежень", - пояснює фахівець.

Вона радить проводити такі базові обстеження:

1. Загальний аналіз крові, сечі.

2. Глюкоза крові.

3. Ліпідограма - мало знати тільки рівень холестерину, треба розуміти ще в якому стані фракції холестерину.

4. Аналіз крові на вітамін D - тому, що дефіцит цього вітаміну вкрай часто зустрічається. І треба розуміти вихідний рівень вітамін D, щоб знати яку дозу приймати.

5. Аналіз крові на ТТГ/Т4 - дозволить оцінити функцію щитоподібної залози. За показами ще УЗД щитоподібної залози.

6. Аналіз крові на феритин (в період планування вагітності, вагітним, жінкам дітородного віку, жінкам в період лактації, в кого рясні менструації, наявні хронічні захворювання) - маст хев для визначення латентного залізодефіциту.

7. Біохімічний аналіз крові: печінкові, ниркові проби, білірубін, загальний білок, сечова кислота..

8. Хоч раз поміряти собі артеріальний тиск (в аптеці чи в батьків). І бажано це мінімум раз на 2 роки робити.

9. Консультація гінеколога. ПАП-тест кожних 3 роки+тест на ВПЛ кожних 5 років. Все залежить від віку, тому гінеколог вже на огляді визначить тактику обстежень. Можливо обговорити питання щеплення від вірусу папіломи людини.

10. Для чоловіків - консультація уролога, навіть якщо нічого не турбує. Особливо потрібно на етапі планування вагітності.

11. УЗД молочних залоз - за показами. А от з 40 років (якщо є фактори ризику) - мамографія кожних 1-2 роки. Якщо нема факторів ризику - з 50 років кожних 2 роки.

12. Наявність щеплень

- АДП-М (з 16 років робиться кожних 10 років)

- від гепатиту В (3 дози)

- від ковіду

- від грипу (бажано робити на початку осені)

- якщо не хворіли на вітрянку, на кір - бажано вакцинуватися

- щеплення від ВПЛ (після консультації з гінекологом)