Сколько стоит пересадка разных органов в Украине: стоимость в 2024 году

В январе 2024 года в Украине вводят изменения в систему пересадки органов. В Минздраве планируется изменить подход к финансированию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Минздрава на странице Facebook.
Начиная с января 2024 года трансплантацию органов, костного мозга и посттрансплантационное сопровождение будет финансировать НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий.
Несмотря на это, весь процесс пересадки останется безвозмездным для пациента, поскольку его оплачивает государство. Все поставщики услуг пересадки органов продолжат стабильную работу со следующего года.
НСЗУ будет контрактовать центры трансплантации по двум пакетам:
А государство в свою очередь будет обеспечивать лабораторное и послеоперационное сопровождение пациентов.
С учетом изменений в финансировании тарифы на пересадку органов все же не изменятся. На 2024 год заложена стоимость услуг по пересадке:
В 2023 году в Украине было проведено 507 трансплантаций. Чаще пересаживали почки, печень, сердце, легкие и поджелудочную железу.
Каждый человек может написать согласие на донорство органов. Существует три вида таких заявлений в зависимости от обстоятельств:
Написанное вами заявление следует отдать трансплант-координатору опорной больницы или центру трансплантации. В Киеве и Киевской области они расположены по адресам:
Остальные центры, куда можно подать заявление с согласием на донорство, можно найти по ссылке.
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