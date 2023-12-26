Сколько стоит пересадка разных органов в Украине: стоимость в 2024 году

Какие изменения планируют в Минздраве

Начиная с января 2024 года трансплантацию органов, костного мозга и посттрансплантационное сопровождение будет финансировать НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий.

Несмотря на это, весь процесс пересадки останется безвозмездным для пациента, поскольку его оплачивает государство. Все поставщики услуг пересадки органов продолжат стабильную работу со следующего года.

НСЗУ будет контрактовать центры трансплантации по двум пакетам:

органная трансплантация

пересадка костного мозга

А государство в свою очередь будет обеспечивать лабораторное и послеоперационное сопровождение пациентов.

Сколько стоит пересадка органов

С учетом изменений в финансировании тарифы на пересадку органов все же не изменятся. На 2024 год заложена стоимость услуг по пересадке:

легких - около 2,6 миллиона гривен

сердца - более 2 миллионов гривен

печени - около 1,5 миллиона гривен

почки - около 800 тысяч гривен

гемопоэтических стволовых клеток - до 2,5 миллиона гривен

В 2023 году в Украине было проведено 507 трансплантаций. Чаще пересаживали почки, печень, сердце, легкие и поджелудочную железу.

Как стать донором органов посмертно

Каждый человек может написать согласие на донорство органов. Существует три вида таких заявлений в зависимости от обстоятельств:

относительно согласия на извлечение анатомических материалов из тела лица для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после определения состояния как необратимая смерть (смерть мозга или биологическая смерть). Пример заявления по ссылке.

относительно несогласия на извлечение анатомических материалов из тела лица для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после определения состояния как необратимая смерть (смерть мозга или биологическая смерть). Пример заявления по ссылке.

об отзыве ранее предоставленного согласия или несогласия на извлечение анатомических материалов из тела лица для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после определения состояния как необратимая смерть (смерть мозга или биологическая смерть). Пример заявления по ссылке.

Написанное вами заявление следует отдать трансплант-координатору опорной больницы или центру трансплантации. В Киеве и Киевской области они расположены по адресам:

ул. Ильенко, 24 - ГУ "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины"

ул. Академика Заболотного, 21 - Клиническая больница "Феофания"

ул. Багговутовская, 1 - КНП "Киевский областной онкологический диспансер"

проспект Победы, 119 - КНП "Киевский центр трансплантации костного мозга"

ул. Михаила Ломоносова, 33/43 - "Национальный институт рака" Минздрава Украины

ул. Зоологическая, 3, корпус "Г" и "В" - клиника "Оберег"

ул. Амосова, 6 - ГУ "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Н. Амосова НАМН Украины"

ул. Багговутовская, дом. 1 - КНП "Киевская областная клиническая больница"

Остальные центры, куда можно подать заявление с согласием на донорство, можно найти по ссылке.