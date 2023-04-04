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Скільки коштує навчання за контрактом у найкращих ВНЗ України: детальний перелік із цінами

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Україна, Вівторок 04 квітня 2023 17:15
Скільки коштує навчання за контрактом у найкращих ВНЗ України: детальний перелік із цінами Скільки коштує контракт в українських ВНЗ (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні вже розпочалася вступна кампанія 2023. Зокрема, абітурієнти можуть зареєструватися на національний мультипредметний тест (НМТ). За його результатами буде визначено, на яку форму навчання проходить вступник: бюджетну чи контрактну.

Styler зібрав вартість контрактного навчання в найкращих університетах України на найпопулярніших спеціальностях.

КНУ імені Тараса Шевченка

  • Філологія

Навчання на філологічній спеціальності варіюється залежно від обраної мови та спектру необхідних знань. Якщо студент обирає для вивчення українську мову, то контрактне навчання коштує дешевше, адже не охоплює перекладу.

Таким чином вартість за навчання на цю спеціальність стартує від 38 000 та закінчується 49 600 гривнями за один рік навчання.

  • Психологія - 38 000 гривень за рік.
  • Менеджмент - 42 000 гривень на рік.
  • Право - 56 800 гривень за рік навчання.
  • Комп'ютерні науки. У КНУ є чималий перелік спеціальностей у комп'ютерних науках, однак вартість на них однакова - 38 000 гривень на рік.

Скільки коштує навчання за контрактом у найкращих ВНЗ України: детальний перелік із цінами

Фото: vechirniy.kyiv.ua

КПІ імені Ігоря Сікорського

  • Філологія

КПІ пропонує вивчення трьох мов на денній формі: англійська, німецька та французька. За англійську вступник платитиме 43 800 гривень на рік, а за німецьку та французьку - 40 500.

  • Психологія - 29 200 гривень на рік.
  • Менеджмент - 34 900 (денна форма) або 20 200 (заочна форма).
  • Право - 39 500 (денна форма) або 26 200 (заочна форма).
  • Комп'ютерні науки - 35 000 (денна форма) та 25 000 (заочна форма).

Скільки коштує навчання за контрактом у найкращих ВНЗ України: детальний перелік із цінами

Фото: kpi.ua

ХНУ імені Василя Каразіна

  • Філологія

Цей університет пропонує досить широкий вибір мов для вивчення, від чого й залежить ціна на рік контрактного навчання. Якщо абітурієнт обирає українську мову та літературу, то платитиме 20 740 гривень. Далі ціна зростає до 25 550 гривень за рік.

  • Психологія - 25 550 гривень на рік.
  • Менеджмент - 25 550 (денна форма) або 8 950 (заочна форма).
  • Право - 25 550 (денна форма) або 11 870 (заочна форма).
  • Комп'ютерні науки - 25 550 (денна форма) та 8 950 (заочна форма).

Скільки коштує навчання за контрактом у найкращих ВНЗ України: детальний перелік із цінами

Фото: 2day.kh.ua

Національний університет Львівська політехніка

  • Філологія - 36 000 (денна форма) та 21 600 (заочна форма).
  • Психологія - 30 060 (денна форма) або 18 000 (заочна форма).
  • Менеджмент - 27 000 (денна форма) або 16 400 (заочна форма).
  • Право - 32 000 (денна форма) або 19 200 (заочна форма).
  • Комп'ютерні науки - 40 000 - 44 000 (денна форма) та 19 800 (заочна форма).

Скільки коштує навчання за контрактом у найкращих ВНЗ України: детальний перелік із цінами

Фото: lpnu.ua

Сумський державний університет

  • Філологія - 15 650 (денна форма) та 21 600 (заочна форма).
  • Психологія - 11 935 (денна форма) або 5 500 (заочна форма).
  • Менеджмент - 11 935-13 075 (денна форма) або 5 060 (заочна форма).
  • Право - 14 400 (денна форма) або 8 800 (заочна форма).
  • Комп'ютерні науки - 13 440 (денна форма) та 4 620 (заочна форма).

Скільки коштує навчання за контрактом у найкращих ВНЗ України: детальний перелік із цінами

Фото: konotop.city

Раніше ми детально розповіли всю інформацію, яку необхідно знати абітурієнту про вступ 2023 в Україні.

Дивіться також покрокову інструкцію щодо реєстрації на НМТ, яка розпочалася 3 квітня.

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нмт Вступна кампанія