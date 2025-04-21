ua en ru
Пн, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Скільки калорій ви спалите, пройшовши від 7 до 10 тисяч кроків? Відповідь вас точно здивує

Понеділок 21 квітня 2025 11:19
UA EN RU
Скільки калорій ви спалите, пройшовши від 7 до 10 тисяч кроків? Відповідь вас точно здивує Фото: Скільки калорій ви можете спалити при звичайній ходьбі (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Ходьба - один із найдоступніших та найефективніших способів підтримати фізичну активність та спалити зайві калорії. Норма у 10 тисяч кроків на день вже стала своєрідним орієнтиром для багатьох, хто прагне вести здоровий спосіб життя.

Cкільки саме енергії ми витрачаємо, долаючи цю чи трохи меншу відстань - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Скільки калорій ви спалите при ходьбі?

Загальноприйнято вважати, що в середньому людина спалює близько 30-40 калорій за кожну тисячу кроків. Таким чином, проста математика дає нам приблизні цифри:

  • 7 тисяч кроків: орієнтовно 210 - 280 калорій.
  • 8 тисяч кроків: орієнтовно 240 - 320 калорій.
  • 9 тисяч кроків: орієнтовно 270 - 360 калорій.
  • 10 тисяч кроків: орієнтовно 300 - 400 калорій.

Однак важливо розуміти, що ці цифри є дуже усередненими. Фактична кількість спалених калорій може суттєво відрізнятися в залежності від низки індивідуальних факторів:

Вага тіла

Чим більша вага, тим більше енергії потрібно для переміщення тіла, а отже, і більше калорій спалюється.

Швидкість ходьби

Інтенсивніша ходьба спалює більше калорій за той самий проміжок часу або кількість кроків. Швидкий темп значно підвищує енерговитрати.

Вік та стать

Ці фактори впливають на базовий метаболізм – кількість калорій, яку організм спалює у стані спокою.

Рівень фізичної підготовки

Люди з кращою фізичною формою можуть витрачати трохи менше енергії на виконання тих самих рухів.

Рельєф місцевості

Ходьба вгору або по нерівній поверхні вимагає більших зусиль і, відповідно, спалює більше калорій, ніж прогулянка по рівній дорозі.

Навіть такі нюанси, як довжина кроку та індивідуальні особливості обміну речовин, мають значення.

Для більш точного підрахунку спалених калорій під час ходьби існують спеціальні фітнес-трекери, смарт-годинники та мобільні додатки. Вони використовують дані про вашу вагу, вік, стать та інтенсивність руху для надання більш персоналізованої оцінки. Деякі з них також можуть враховувати дані GPS для визначення пройденої відстані та перепаду висот.

Вас може зацікавити

В матеріалі використані джерела - Health, таблиця калорійності.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я Вправи Поради похудение
NEWS
Як та де переселенцям отримати грошову допомогу: програми від уряду та донорів
Як та де переселенцям отримати грошову допомогу: програми від уряду та донорів