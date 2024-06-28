Скільки і як краще зберігати огірки, щоб вони не гнили

Огірки стають особливо популярними влітку - адже вони не лише корисні, а й містять багато вологи і допомагають охолодитися в спеку. Крім того, це особливий інгредієнт деяких коктейлів - який водночас потребує дотримання певних умов при зберіганні.

Про те, як краще зберігати огірки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Food52 .

Як найкраще зберігати огірки

Як і для зберігання будь-яких продуктів, важлива не лише температура та рівень вологості, а й свіжість їжі. Найлегше розв'язати це питання, якщо вирощувати огірки вдома чи на городі.

Однак, якщо такої можливості немає, необхідно правильно обрати огірки в магазині чи на ринку, аби вони зберігалися якнайдовше.

Як обрати огірки для тривалого зберігання

Перш ніж класти огірки до пакета, ретельно придивіться до них. Найкращі огірки будуть чистого зеленого - не жовтого - кольору і не матимуть плям чи м'яких ділянок.

Будь-які зморшки або ямочки сигналізують про те, що огірок перезрілий. Перестиглі або гнилі огірки не лише зберігатимуться менше, а й матимуть кислий смак і неприємний запах.

Як вибрати свіжі огірки в магазині (ілюстративне фото: Freepik)

Тому, на відміну від перестиглих бананів або яблук, які чудово підходять для випічки, не надто підходять навіть для салатів, а іноді можуть завдати шкоди вашому здоров'ю.

Як зберігати огірки в холодильнику

За даними Американської асоціації фермерів, ті огірки з супермаркету, які покриті харчовим воском, можуть безпечно зберігатися в холодильнику до 1 тижня в нерозрізаному вигляді.

Огірки без воскового покриття та ті, які ви зібрали на власному городі, найкраще вживати протягом 3 днів.

Для того, щоб огірки не зіпсувалися швидко, при їхньому зберіганні радять дотримуватися наступних рекомендацій:

мити огірки краще безпосередньо перед вживанням у їжу - це допомагає уникнути зайвої вологи, що сприяє розмноженню бактерій;

зберігати огірки слід окремо від авокадо, бананів, помідорів або динь, оскільки огірки можуть швидко пожовтіти під впливом газу етилену, який виділяється з фруктів та овочів і прискорює їхнє дозрівання;

не варто зберігати огірки в поліетиленових пакетах з продуктового магазину, оскільки це призведе до швидшого дозрівання.

Один зі способів зберегти огірки свіжими якнайдовше - загорнути їх у харчову плівку. Зберігання огірків у такий спосіб допоможе сповільнити їх дозрівання.

За даними Cook's Illustrated, загорнуті огірки зберігалися довше, ніж огірки, що зберігалися без неї або в пакетах з застібкою.

Поліетиленова плівка утворювала герметичну другу оболонку, яка не давала волозі виходити з плодів і майже запобігала втраті вологи.

Після того, як огірки щільно загорнуті в плівку, зберігайте їх необхідно у герметичному контейнері в холодильнику.

Як довго зберігати нарізані огірки

Якщо ви нарізали огірки для закуски або салату, але частина з них залишилася, не викидайте їх одразу - проте також не кладіть у поліетиленовий пакет.

Як довго зберігати нарізані огірки (ілюстративне фото: Freepik)

Найкращий спосіб зберігати нарізані огірки - покласти в герметичний контейнер для зберігання.

Щільна герметична кришка контейнера допоможе зберегти огірки свіжими. Після цього радять помістити контейнер у холодильник і використати нарізані огірки якнайшвидше - протягом декількох днів.

Проте не варто використовувати в їжу овоч, у якого з'явився дивний запах, слиз, або пліснява, або ж змінився колір. Це означає, що огірок зіпсувався - і може спричинити отруєння.