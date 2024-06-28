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Сколько и как лучше хранить огурцы, чтобы они не гнили

Пятница 28 июня 2024 16:21
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Сколько и как лучше хранить огурцы, чтобы они не гнили Как хранить огурцы (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Огурцы становятся особенно популярны летом - ведь они не только полезны, но и содержат много влаги и помогают охладиться в жару. Кроме того, это особый ингредиент некоторых коктейлей - одновременно требует соблюдения определенных условий при хранении.

О том, как лучше хранить огурцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Food52.

Как лучше хранить огурцы

Как и для хранения любых продуктов, важна не только температура и уровень влажности, но и свежесть пищи. Легче всего решить этот вопрос, если выращивать огурцы дома или в огороде.

Однако, если такой возможности нет, необходимо правильно выбрать огурцы в магазине или на рынке, чтобы они хранились как можно дольше.

Как выбрать огурцы для длительного хранения

Прежде чем класть огурцы в пакет, тщательно присмотритесь к ним. Лучшие огурцы будут чистого зеленого - не желтого - цвета и без пятен или мягких участков.

Любые морщинки или ямочки сигнализируют о том, что огурец перезрел. Перезрелые или гнилые огурцы будут не только сохраняться меньше, но и иметь кислый вкус и неприятный запах.

Сколько и как лучше хранить огурцы, чтобы они не гнили

Как выбрать свежие огурцы в магазине (иллюстративное фото: Freepik)

Поэтому, в отличие от переспевших бананов или яблок, которые отлично подходят для выпечки, не слишком подходят даже для салатов, а иногда могут нанести вред вашему здоровью.

Как хранить огурцы в холодильнике

По данным Американской ассоциации фермеров, огурцы из супермаркета, которые покрыты пищевым воском, могут безопасно храниться в холодильнике до 1 недели в неразрезанном виде.

Огурцы без воскового покрытия и те, которые вы собрали на собственном огороде лучше всего употреблять в течение 3 дней.

Для того чтобы огурцы не испортились быстро, при их хранении советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • мыть огурцы лучше непосредственно перед употреблением в пищу - это помогает избежать излишней влаги, что способствует размножению бактерий;
  • хранить огурцы следует отдельно от авокадо, бананов, помидоров или дынь, поскольку огурцы могут быстро пожелтеть под влиянием газа этилена, выделяемого из фруктов и овощей и ускоряющего их созревание;
  • не следует хранить огурцы в полиэтиленовых пакетах из продуктового магазина, поскольку это приведет к более быстрому созреванию.

Один из способов сохранить огурцы свежими как можно дольше - завернуть их в пищевую пленку. Хранение огурцов таким образом поможет замедлить их созревание.

По данным Cook's Illustrated, завернутые огурцы хранились дольше, чем хранившиеся без нее огурцы или в пакетах с застежкой.

Полиэтиленовая пленка образовывала герметическую вторую оболочку, которая не давала влаге выходить из плодов и почти предотвращала потерю влаги.

После того, как огурцы плотно завернуты в пленку, храните их в герметичном контейнере в холодильнике.

Как долго хранить нарезанные огурцы

Если вы нарезали огурцы для закуски или салата, но часть из них осталась, не выбрасывайте их сразу - однако также не кладите в полиэтиленовый пакет.

Сколько и как лучше хранить огурцы, чтобы они не гнили

Как долго хранить нарезанные огурцы (иллюстративное фото: Freepik)

Лучший способ хранить нарезанные огурцы - положить в герметичный контейнер для хранения.

Плотная герметичная крышка контейнера поможет сохранить огурцы свежими. После этого советуют поместить контейнер в холодильник и использовать нарезанные огурцы как можно быстрее - в течение нескольких дней.

Однако не стоит использовать в пищу овощ, у которого появился странный запах, слизь, или плесень, или изменился цвет. Это означает, что огурец испортился - и может вызвать отравление.

Раньше мы рассказывали о том, где хранить фрукты - на столе или в холодильнике.

Также читайте, где лучше хранить морковь.

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