Скільки грошей треба нести на поминки в 2025 році?

В Україні прийнято давати гроші родині покійного, щоб допомогти покрити витрати на організацію похорон, а також як знак підтримки в тяжкий час.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, скільки грошей зазвичай треба нести на поминки, і чи треба взагалі.

Чому прийнято давати гроші на поминках?

Традиція давати гроші на поминках поширена у багатьох регіонах України. Варто зазначити, що сума грошей, яку слід нести, не є чітко визначеною і залежить від кількох факторів, зокрема від місцевих традицій, вашого особистого фінансового стану і близькості до родини покійного.

Наприклад, чим ближчий ваш зв’язок з покійним чи його родиною, тим доречніше принести більшу суму. Однак варто пам'ятати, що вибір суми повинен залежати від того, скільки ви можете собі дозволити витратити. Тобто важливо, щоб ваша пожертва не обтяжувала ваш бюджет.

Також доречно нести гроші, якщо родина померлого опинилася у складній фінансовій ситуації.

Крім того, якщо поминальний обід відбувається в закладі, витрати на його організацію можуть бути значними. У такому випадку грошова допомога родині померлого теж неабияк полегшити їхнє фінансове становище.

Грошова допомога родині померлого - важливий моральний борг друзів (фото: Freepik.com)

Яку суму нести на поминки у 2025 році?

В сільській місцевості суми сьогодні коливаються від 50 до 300 гривень. Разом з тим, в багатьох селах, особливо невеликих, багато людей (особливо старшого віку) несуть незначну суму грошей, але з ними - продукти або інші допоміжні предмети, такі як свічки, хліб чи обереги.

У великих містах сьогодні зазвичай дають більше грошей. Результати опитувань у соціальних мережах свідчать, що люди готові нести від 200 до 1000 гривень і більше. Сума насамперед залежить від того, хто і як близько був знайомий з покійним.

Більші суми у містах відображають в тому числі й вищі витрати на ритуальні послуги та загальний рівень цін.

Колеги померлого з роботи найчастіше сьогодні несуть на поминки 200-500 гривень.

Якщо у вас виникли сумніви щодо того, яку суму нести, то краще порадитися з близькими людьми, які знають традиції і становище сім'ї померлого.

До слова, якщо ви не можете дати гроші, то можете запропонувати родині померлого допомогти іншими способами. Наприклад, допомогти з приготуванням поминального обіду, або з організацією похорону, транспортуванням, оформленням документів тощо.

Важливо також пам'ятати, що в українській традиції головним на поминках є вияв співчуття та підтримка родини померлого. Ваша присутність, щирі слова підтримки та молитва є найважливішими.