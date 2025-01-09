Сколько денег дарить на день рождения в 2025 году?

День рождения - особый праздник, когда хочется порадовать близких и друзей. Одним из самых распространенных подарков остаются деньги, ведь это практичный и универсальный вариант. Однако, часто возникает вопрос: сколько же именно денег дарить, чтобы именинник не обиделся и при этом, чтобы это не сильно ударило по собственным финансам?

РБК-Украина (проект Styler) попыталось разобраться в этом вопросе, чтобы сориентировать вас в актуальных тенденциях 2025 года.

От чего зависит сумма подарка?

Сумма денежного подарка на день рождения в Украине зависит от нескольких ключевых факторов.

Степень близости с именинником

Чем ближе человек, тем большую сумму обычно дарят. Для близких родственников (родители, дети, братья, сестры) и лучших друзей сумма может быть значительно выше, чем для коллег или дальних знакомых.

Возраст именинника

На юбилеи или круглые даты обычно дарят больше денег, чем на обычный день рождения. Детям и подросткам часто дарят меньшие суммы, чем взрослым.

Финансовое положение дарителя

Конечно, каждый ориентируется на свои финансовые возможности. Важно дарить от всего сердца, а не пытаться поразить суммой.

Масштаб празднования

Если празднование происходит в ресторане или другом заведении, где организация требует значительных затрат, сумма подарка может быть больше, чтобы частично компенсировать расходы именинника.

Регион проживания

В крупных городах, таких как Киев, Львов, Днепр и т.д., уровень цен и доходов обычно выше, поэтому и суммы подарков могут быть немного больше, чем в небольших городах или селах.

Какую сумму денег дарить на день рождения в 2025 году?

Мы проанализировали публикации и опросы в тематических сообществах в социальных сетях, и пришли к выводу, что, учитывая экономическую ситуацию в стране и рост цен, сегодня в вопросе "Сколько денег дарить на день рождения?" наблюдаются следующие тенденции.

Средняя сумма денежного подарка на день рождения в Украине колеблется в пределах 500-1500 гривен.

Ближайшим родственникам и близким друзьям украинцы готовы дарить от 1000 до 2000 гривен (иногда и больше, в зависимости от финансовых возможностей и особенности празднования). Некоторые также выбирают вариант подарить 50 долларов.

На подарок для коллег по работе, дальних родственников и знакомых украинцы в разных городах и селах готовы выложить 200-700 гривен. Особенно такие суммы фигурируют в случае, когда несколько друзей или коллег объединяются, чтобы сделать один общий подарок. Если же речь идет о презенте "от себя", то чаще всего - это 500 гривен.

Часто считается, что деньги - это лучший подарок (фото: Pixabay.com)

Как правильно дарить деньги на день рождения

Правила этикета гласят: деньги никогда не дарят просто так, из рук в руки. Их обязательно надо класть в конверт. Это не только выглядит более эстетично, но и обеспечивает конфиденциальность суммы подарка, что актуально в случае, когда гостей много (это обезопасит от лишних обсуждений).

Выбирайте новый и чистый конверт. Желательно, чтобы он был нейтрального цвета или соответствовал тематике праздника. На конверте эксперты по этикету советуют написать короткое поздравление.

Также запомните: не стоит пытаться поразить именинника или присутствующих других гостей слишком большой суммой, если это может поставить вас самих в неловкое финансовое положение!

Также не стоит слишком акцентировать внимание на денежном характере подарка. Лучше сказать что-то вроде: "Это тебе небольшой подарок, чтобы ты смог/смогла купить себе что-то по душе" или "Надеюсь, этот подарок тебе пригодится".

Вручая конверт, обязательно поздравьте именинника с праздником, скажите несколько теплых слов и пожеланий.

Однако какую бы сумму вы не дарили, самое важное - это искренность и внимание к имениннику. Не стоит переживать, если вы не можете подарить 2000 гривен лучшему другу или крестнице. Главное - это ваши теплые слова и пожелания.