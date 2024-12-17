Що подарувати чоловіку на зимові свята: топ-15 варіантів

Новий рік та Різдво - чудовий період для подарунків. Вибір подарунка для чоловіка може бути непростим завданням, але деякі ідеї для привітань спрощують пошук.

Смарт-годинник або фітнес-браслет

Смарт-годинник або фітнес-браслет - ідеальний подарунок для чоловіків, які стежать за своїм здоров'ям або люблять технологічні новинки. Такі гаджети допомагають не лише відстежувати фізичну активність, але й мають інші практичні функції.

Класичний ремінь

Якісний ремінь з вишуканою пряжкою стане чудовим доповненням до будь-якого образу. Це стильний і практичний подарунок на зимові свята, який оцінять багато чоловіків.

Книга

Для любителя читання книга може бути ідеальним подарунком. Ознайомтеся з вподобаннями чоловіка та оберіть твір, який точно припаде до душі.

Стильний набір для догляду за бородою

Набір для догляду за бородою та волоссям з високоякісними масками - чудовий варіант подарунка для чоловіка, який турбується про здоров'я волосся, зовнішність та стиль.

Спортивні товари

Якщо чоловік любить активний відпочинок, можна подарувати йому необхідне спортивне спорядження: від лиж або ковзанів до м’яча для футболу чи баскетболу.

Чоловічі парфуми

Парфуми - це класичний подарунок, який завжди доречний, якщо чоловіку до вподоби різноманітні аромати. Виберіть парфуми, які підкреслять індивідуальність і стиль знайомого чи близького чоловіка.

Що подарувати чоловіку на зимові свята (ілюстративне фото: Freepik)

Подарункові сертифікати

Якщо ви не впевнені у виборі, подарунковий сертифікат на купівлю одягу, гаджетів або відпочинок стане чудовим варіантом. Це дозволить чоловіку вибрати те, що йому дійсно потрібно.

Стильна сумка або портфель

Стильна і практична сумка або портфель з якісних матеріалів - це подарунок, який підійде як для ділового чоловіка, так і для любителя подорожей.

Кавомашина

Для любителя кави нова кавова машина стане чудовим подарунком. Ви можете вибрати як класичну кавоварку, так і кавомашину для більш вимогливих поціновувачів.

Абонемент у спортзал

Для активного чоловіка абонемент у спортзал буде відмінним подарунком на Новий рік та Різдво. Це підкреслить вашу турботу про його здоров’я.

Шарф або кашеміровий светр

У зимовий період чоловік оцінить якісні теплі аксесуари - м’який кашеміровий шарф або стильний светр. Також можна додати теплі шкарпетки для комфорту в морози.

Аксесуари для хобі

Якщо ваш знайомий або близький чоловік має хобі, подаруйте йому щось, пов'язане з ним: музичні аксесуари для музиканта, художні матеріали, фотоплівку тощо.

Мультитул або інструменти

Практичні інструменти або мультитул, що має набір корисних функцій - ідеальний подарунок для любителя ремонту чи активного відпочинку.

Персоналізовані подарунки

Чоловікам також сподобаються персоналізовані подарунки, наприклад, браслети з гравіюванням або індивідуально виготовлені гаманці.

Ігри

Настільні ігри, відеоігри, або навіть ігрова приставка - не лише хороший подарунок чоловіку на зимові свята, а й відмінний спосіб провести час разом.