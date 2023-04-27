Не буде шкодити організму: за скільки годин до сну можна пити каву

Безліч людей у світі починають ранок з кави, але мало хто знає, що робити це варто у певний час. Тільки тоді напій не буде порушувати схему нічного сну.
Про це повідомила ендокринолог та дієтолог Анастасія Соколова в Instagram.
Кава - натуральний та легальний стимулятор, який вживає 80% населення планети.
За словами дієтолога, напій завдає такої користі організму:
Експерт каже, що суворих обмежень у вживанні кави для дорослих немає. Максимальна користь для здоров'я становить 1-3 порції напою на добу.
Також важливо обирати саме якісні сорти кави, тільки тоді напій не буде шкодити організму.
Загалом, щодня варто пити каву тільки до 17:00, щоб не порушити схему нічного сну.
Каву в обмеженій кількості варто пити таким людям:
Якщо додавати у каву щось, окрім води, то це робить її не напоєм, а прийомом їжі.
Загалом у каву додають:
Дієтолог зазначила, що найкорисніше пити каву без цукру та молока.
Раніше ми називали 5 причин, коли голова може боліти саме від кави.
Також ми писали, чому не можна пити каву з їжею.