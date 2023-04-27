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Не буде шкодити організму: за скільки годин до сну можна пити каву

Коли найкорисніше пити каву (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Безліч людей у світі починають ранок з кави, але мало хто знає, що робити це варто у певний час. Тільки тоді напій не буде порушувати схему нічного сну.

Про це повідомила ендокринолог та дієтолог Анастасія Соколова в Instagram.

Що відомо

Кава - натуральний та легальний стимулятор, який вживає 80% населення планети.

За словами дієтолога, напій завдає такої користі організму:

  • бадьорить та покращує настрій;
  • посилює концентрацію уваги;
  • зберігає працездатність протягом дня;
  • покращує моторику кишківника;
  • прискорює спалювання жиру на 11%.

Скільки та коли пити

Експерт каже, що суворих обмежень у вживанні кави для дорослих немає. Максимальна користь для здоров'я становить 1-3 порції напою на добу.

Також важливо обирати саме якісні сорти кави, тільки тоді напій не буде шкодити організму.

Загалом, щодня варто пити каву тільки до 17:00, щоб не порушити схему нічного сну.

Кому не можна пити

Каву в обмеженій кількості варто пити таким людям:

  • надмірна кількість (понад 4 чашки) може нанести серйозної шкоди здоров'ю;
  • для вагітних допустима норма - 1-2 чашки;
  • дітям до 12 років не можна пити кофеїно-вмісні напої;
  • людям з підвищеним тиском - 1-2 порції не несуть шкоди для здоров'я.

Якщо додавати у каву щось, окрім води, то це робить її не напоєм, а прийомом їжі.

Загалом у каву додають:

  • воду;
  • молоко
  • вершки;
  • алкоголь;
  • какао;
  • лимон;
  • цукор.

Дієтолог зазначила, що найкорисніше пити каву без цукру та молока.

Раніше ми називали 5 причин, коли голова може боліти саме від кави.

Також ми писали, чому не можна пити каву з їжею.

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