Не буде шкодити організму: за скільки годин до сну можна пити каву

Що відомо

Кава - натуральний та легальний стимулятор, який вживає 80% населення планети.

За словами дієтолога, напій завдає такої користі організму:

бадьорить та покращує настрій;

посилює концентрацію уваги;

зберігає працездатність протягом дня;

покращує моторику кишківника;

прискорює спалювання жиру на 11%.

Скільки та коли пити

Експерт каже, що суворих обмежень у вживанні кави для дорослих немає. Максимальна користь для здоров'я становить 1-3 порції напою на добу.

Також важливо обирати саме якісні сорти кави, тільки тоді напій не буде шкодити організму.

Загалом, щодня варто пити каву тільки до 17:00, щоб не порушити схему нічного сну.

Кому не можна пити

Каву в обмеженій кількості варто пити таким людям:

надмірна кількість (понад 4 чашки) може нанести серйозної шкоди здоров'ю;

для вагітних допустима норма - 1-2 чашки;

дітям до 12 років не можна пити кофеїно-вмісні напої;

людям з підвищеним тиском - 1-2 порції не несуть шкоди для здоров'я.

Якщо додавати у каву щось, окрім води, то це робить її не напоєм, а прийомом їжі.

Загалом у каву додають:

воду;

молоко

вершки;

алкоголь;

какао;

лимон;

цукор.

Дієтолог зазначила, що найкорисніше пити каву без цукру та молока.