Не будет вредить организму: за сколько часов до сна можно пить кофе

Множество людей в мире начинают утро с кофе, но мало кто знает, что делать это стоит в определенное время. Только тогда напиток не будет нарушать схему ночного сна.
Об этом сообщила эндокринолог и диетолог Анастасия Соколова в Instagram.
Кофе - натуральный и легальный стимулятор, употребляющий 80% населения планеты.
По словам диетолога, напиток приносит такую пользу организму:
Эксперт говорит, что строгих ограничений в употреблении кофе для взрослых нет. Максимальная польза для здоровья составляет 1-3 порции напитка в сутки.
Также важно выбирать качественные сорта кофе, только тогда напиток не будет вредить организму.
В общем, каждый день стоит пить кофе только до 17:00, чтобы не нарушить схему ночного сна
Кофе в ограниченном количестве следует пить таким людям:
Если добавлять в кофе что-нибудь, кроме воды, то это делает его не напитком, а приемом пищи.
В кофе добавляют:
Диетолог отметила, что полезнее всего пить кофе без сахара и молока.
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