RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не будет вредить организму: за сколько часов до сна можно пить кофе

Когда полезнее всего пить кофе (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Множество людей в мире начинают утро с кофе, но мало кто знает, что делать это стоит в определенное время. Только тогда напиток не будет нарушать схему ночного сна.

Об этом сообщила эндокринолог и диетолог Анастасия Соколова в Instagram.

Что известно

Кофе - натуральный и легальный стимулятор, употребляющий 80% населения планеты.

По словам диетолога, напиток приносит такую пользу организму:

  • бодрит и улучшает настроение;
  • усиливает концентрацию внимания;
  • сохраняет работоспособность в течение дня;
  • улучшает моторику кишечника;
  • ускоряет сжигание жира на 11%.

Сколько и когда пить

Эксперт говорит, что строгих ограничений в употреблении кофе для взрослых нет. Максимальная польза для здоровья составляет 1-3 порции напитка в сутки.

Также важно выбирать качественные сорта кофе, только тогда напиток не будет вредить организму.

В общем, каждый день стоит пить кофе только до 17:00, чтобы не нарушить схему ночного сна

Кому нельзя пить

Кофе в ограниченном количестве следует пить таким людям:

  • чрезмерное количество (более 4 чашек) может нанести серьезный вред здоровью;
  • для беременных допустимая норма - 1-2 чашки;
  • детям до 12 лет нельзя пить кофеино-содержащие напитки;
  • людям с повышенным давлением - 1-2 порции не несут вреда для здоровья.

Если добавлять в кофе что-нибудь, кроме воды, то это делает его не напитком, а приемом пищи.

В кофе добавляют:

  • воду;
  • молоко
  • сливки;
  • алкоголь;
  • какао;
  • лимон;
  • сахар.

Диетолог отметила, что полезнее всего пить кофе без сахара и молока.

Раньше мы называли 5 причин, когда голова может болеть именно от кофе.

Также мы писали, почему нельзя пить кофе с едой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Каванапиток