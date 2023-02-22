Скільки годин потрібно спати дитині, щоб мати хороші оцінки: вчені дали точну відповідь

Якісний сон впливає на оцінки під час навчання

З метою дослідження вчені провели експеримент, до якого залучили 600 першокурсників. Щоб оцінити, як кількість годин сну впливає на розумову успішність, вони використовували трекери сну.

Підліткам у середньому рекомендують спати 8-9 годин. Під час проведення експерименту його учасники спали менше за наведену норму - приблизно 6,5 годин. Та попри це їхні оцінки залишалися стабільно задовільними.

Згодом вчені вирішили підійти до запитання з іншого боку. Вони розподілили студентів на групи та вирахували середню підсумкову оцінку в кожній з них.

Як сон впливає на успішність під час навчання (фото: Freepik)

Таким чином вчені виявили: щобільше студенти спали, то кращими були їхні підсумкові оцінки. Звісно, ефект був не дуже помітним - підсумкова оцінка була на 0,07 бала вища.

Проте якщо розглядати питання глобально, то від сну може залежати не скільки оцінка, скільки можливість сприймати та засвоювати інформацію.

Раніше подібні експерименти проводили на тваринах. У результаті вони показали, що сон відіграє важливу роль у закріпленні денних спогадів. Порушення нормального режиму веде до того, що засвоєні знання просто стираються з пам'яті.

Це, до речі, вагомий аргумент, чому не варто вчитися вночі. Мозок просто не націлений на засвоєння та запам'ятовування масиву інформації.

Правила здорового сну

Дотримуйтесь режиму. Лягайте спати та прокидайтесь в один і той самий час. Таким чином мозок не відчуватиме постійний стрес від несподіваних ранніх підйомів чи пізніх засинань.

Приберіть гаджети. За 30 хвилин до сну відкладіть стрічку соцмереж, вимкніть телевізор та комп'ютер. Це збуджує мозок, що неприродно для нього ввечері.

Створіть заспокійливу атмосферу. Провітріть кімнату, не вмикайте яскраве світло перед сном. Зробіть усе так, щоб організм розумів, що час готуватися до сну.

Стежте за раціоном. За 6 годин до сну уникайте споживання кофеїну, не переїдайте перед сном та не пийте багато рідини. Останній прийом їжі варто робити за 2-3 години до сну. А якщо вип'єте багато рідини, то ймовірно зранку прокинетеся з набряками.

Використовуйте ліжко лише для сну. Для роботи, навчання, їжі або перегляду кіно існують інші місця. Ліжко має асоціюватися та використовуватися тільки для розслаблення.