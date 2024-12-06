Скільки годин на день треба спати людям 40+

Фактори, що впливають на сон після 40 років

Існує ряд факторів, які впливають на режим сну після 40 років.

Гормональні зміни

Жінки можуть відчувати зміни у режимі сну через перименопаузу та менопаузу, що може призвести до безсоння або порушень сну.

Чоловіки також можуть відчувати гормональні зміни, які впливають на якість сну.

Стрес і тривога

Робота та особисте життя можуть стати більш напруженими через сімейні та професійні обов’язки. Накопичений стрес може заважати заснути.

Проблеми зі здоров'ям

Такі стани, як апное уві сні, артрит або проблеми з серцем, частіше зустрічаються на цій стадії та можуть заважати повноцінному нічному відпочинку.

Спосіб життя

Такі звички, як надмірне вживання кофеїну або алкоголю, а також відсутність фізичної активності можуть негативно вплинути на якість сну.

Скільки годин сну має бути у людини 40+

За даними експертів, дорослі у віці від 18 до 64 років повинні спати від семи до дев’яти годин на добу, і, хоча з 40 років сон зазвичай дещо змінюється через такі фактори, як стрес, гормональні зміни. та стану здоров’я, рекомендується підтримувати той самий діапазон: сім-дев’ять годин сну щоночі.