Сколько часов в день нужно спать людям 40+

Факторы, влияющие на сон после 40 лет

Существует ряд факторов, влияющих на спящий режим после 40 лет.

Гормональные изменения

Женщины могут испытывать изменения в спящем режиме из-за перименопаузы и менопаузы, что может привести к бессоннице или нарушениям сна.

Мужчины также могут испытывать гормональные изменения, влияющие на качество сна.

Стресс и тревога

Работа и личная жизнь могут стать более напряженными из-за семейных и профессиональных обязанностей. Накопленный стресс может мешать уснуть.

Проблемы со здоровьем

Такие состояния, как апноэ во сне, артрит или проблемы с сердцем, чаще встречаются на этой стадии и могут мешать полноценному ночному отдыху.

Образ жизни

Такие привычки как чрезмерное употребление кофеина или алкоголя, а также отсутствие физической активности могут негативно повлиять на качество сна.

Сколько часов сна должно быть у человека 40+

По данным экспертов, взрослые в возрасте от 18 до 64 лет должны спать от семи до девяти часов в сутки, и хотя с 40 лет сон обычно несколько меняется из-за таких факторов, как стресс, гормональные изменения и состояния здоровья, рекомендуется поддерживать тот же диапазон: семь-девять часов сна каждую ночь.