Скільки фруктів їсти щодня, щоб уповільнити старіння: названо точну кількість

Чому потрібно їсти фрукти кожного дня

Дослідження показують, що збалансоване харчування, багате на фрукти, овочі, цільнозернові продукти та пісне білкове харчування, є одним із найефективніших способів продовжити життя.

Але буває важко знати, скільки потрібно їсти кожної ​​групи продуктів, щоб гарантувати отримання потрібної кількості поживних речовин для підтримки загального здоров'я.

Наприклад, клітковина важлива для запобігання хронічним захворюванням, а білок має вирішальне значення для підтримки м’язової маси та її функції, особливо враховуючи, що м’язова маса зменшується з віком.

Крім того, мікроелементи, такі як антиоксиданти, можуть захистити клітини від пошкодження, яке може призвести до раку та інших захворювань, ризик яких зростає з віком. І це лише деякі з поживних речовин, які ви повинні намагатися споживати щодня.

Гарна новина полягає в тому, що вживання фруктів забезпечить вас багатьма вітамінами та мінералами, необхідними для догляду за тілом.

Кількість на день

Дієтолог Хайді Сільвер розповів, що варто їсти щонайменше 2 фрукти на день для здорового старіння.

У них міститься такий широкий спектр мікроелементів, які ви не отримаєте з багатьох інших груп продуктів.

Дослідження показало, що жінки, які харчувалися дієтою з високим вмістом клітковини та здорових вуглеводів, мали краще фізичне та когнітивне самопочуття в середньому віці та пізніше порівняно з тими, хто цього не робив.

Високоякісні вуглеводи, які пов’язували зі здоровішим старінням, були цільнозерновими продуктами, фруктами, овочами та бобовими ймовірно, через високий вміст клітковини, яка підтримує стабільний рівень цукру в крові та забезпечує відчуття ситості протягом тривалішого часу.

За словами дієтолога Саманти Кассетті, до найкорисніших фруктів належать чорниця, авокадо, фініки, кавун та ківі.

Щоб додати більше фруктів до свого раціону, спробуйте купувати заморожені фрукти для додавання до смузі.