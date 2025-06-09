Названо головну небезпеку нарізаних фруктів у супермаркетах: ви навіть не підозрювали!
На перший погляд попередньо нарізані фрукти в супермаркеті здаються зручним і корисним вибором для перекусу. Однак за яскравою упаковкою може ховатися низка ризиків для здоров’я - від бактеріального забруднення до втрати поживних речовин.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт іспанського агентства з безпеки харчових продуктів та харчування (AESAN).
Чому нарізані фрукти небезпечні
Цілий фрукт має природний захист - шкірку, тому її видалення порушує цей бар'єр і піддає внутрішню частину забрудненню бактеріями.
Згідно з даними, зберігання нарізаних фруктів поза холодильником більше трьох годин або при температурі вище 25 ºC може сприяти розмноженню мікроорганізмів, які дуже небезпечні для здоров'я.
Як безпечного вживати нарізані фрукти
Попередньо нарізані фрукти можуть бути безпечними, якщо дотримуватися цих рекомендацій:
- якомога швидше охолодіть їх при температурі нижче 5°C
- уникайте вживання сильно перестиглих фруктів або з подряпинами на поверхні
- зберігайте їх якомога далі від прямих сонячних променів та у провітрюваних приміщеннях
- мийте їх перед вживанням, навіть якщо вони очищені
- уникайте контакту з м’ясом, рибою або яйцями, щоб запобігти перехресному забрудненню
Хоча часто можна побачити на прилавках фрукти без охолодження, але це не означає, що це безпечно. В таких умовах виникає швидке зростання деяких патогенів, особливо в теплому кліматі.
Які бактерії можуть ховатися у фруктах
Двома головними невидимими ворогами, які можуть "ховатися" у фруктах, є сальмонела та кишкова паличка. Обидві бактерії можна знайти у фруктах, які погано помиті або забруднені під час обробки чи зберігання.
Основні симптоми після вживання забруднених фруктів такі:
- діарея
- нудота
- блювання
- підвищена температура тіла
- втома та слабкість
Сальмонельоз є однією з провідних причин діарейних захворювань у всьому світі. Хоча більшість випадків протікають у легкій формі, але вони можуть призвести до серйозних ускладнень у вразливих осіб - дітей, людей похилого віку або осіб з ослабленим імунітетом.
Важливо знати, що розвиток мікробів залежить від виду фруктів. Наприклад:
- диня, кавун і папая - якщо їх не зберігати в холодильнику, вони сприяють росту патогенів
- ананас - завдяки низькому рівню pH він перешкоджає росту бактерій, тому становить менший ризик
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