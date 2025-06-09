Названо головну небезпеку нарізаних фруктів у супермаркетах: ви навіть не підозрювали!

На перший погляд попередньо нарізані фрукти в супермаркеті здаються зручним і корисним вибором для перекусу. Однак за яскравою упаковкою може ховатися низка ризиків для здоров’я - від бактеріального забруднення до втрати поживних речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт іспанського агентства з безпеки харчових продуктів та харчування ( AESAN ).

Чому нарізані фрукти небезпечні

Цілий фрукт має природний захист - шкірку, тому її видалення порушує цей бар'єр і піддає внутрішню частину забрудненню бактеріями.

Згідно з даними, зберігання нарізаних фруктів поза холодильником більше трьох годин або при температурі вище 25 ºC може сприяти розмноженню мікроорганізмів , які дуже небезпечні для здоров'я .

Як безпечного вживати нарізані фрукти

Попередньо нарізані фрукти можуть бути безпечними, якщо дотримуватися цих рекомендацій:

якомога швидше охолодіть їх при температурі нижче 5°C

уникайте вживання сильно перестиглих фруктів або з подряпинами на поверхні

зберігайте їх якомога далі від прямих сонячних променів та у провітрюваних приміщеннях

мийте їх перед вживанням, навіть якщо вони очищені

уникайте контакту з м’ясом, рибою або яйцями, щоб запобігти перехресному забрудненню

Хоча часто можна побачити на прилавках фрукти без охолодження, але це не означає, що це безпечно. В таких умовах виникає швидке зростання деяких патогенів, особливо в теплому кліматі.

Які бактерії можуть ховатися у фруктах

Двома головними невидимими ворогами, які можуть "ховатися" у фруктах, є сальмонела та кишкова паличка. Обидві бактерії можна знайти у фруктах, які погано помиті або забруднені під час обробки чи зберігання.

Основні симптоми після вживання забруднених фруктів такі:

діарея

нудота

блювання

підвищена температура тіла

втома та слабкість

Сальмонельоз є однією з провідних причин діарейних захворювань у всьому світі. Хоча більшість випадків протікають у легкій формі, але вони можуть призвести до серйозних ускладнень у вразливих осіб - дітей, людей похилого віку або осіб з ослабленим імунітетом.

Важливо знати, що розвиток мікробів залежить від виду фруктів. Наприклад: