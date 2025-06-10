Скільки фруктів їсти щодня, щоб уповільнити старіння: названо точну кількість

Щоденне вживання фруктів допомагає знизити ризик хронічних захворювань, уповільнює процеси старіння та підтримує здоров’я шкіри й імунної системи. Названо кількість, яка вважається оптимальною для дорослої людини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today .

Чому потрібно їсти фрукти кожного дня

Дослідження показують, що збалансоване харчування, багате на фрукти, овочі, цільнозернові продукти та пісне білкове харчування, є одним із найефективніших способів продовжити життя.

Але буває важко знати, скільки потрібно їсти кожної ​​групи продуктів, щоб гарантувати отримання потрібної кількості поживних речовин для підтримки загального здоров'я.

Наприклад, клітковина важлива для запобігання хронічним захворюванням, а білок має вирішальне значення для підтримки м’язової маси та її функції, особливо враховуючи, що м’язова маса зменшується з віком.

Крім того, мікроелементи, такі як антиоксиданти, можуть захистити клітини від пошкодження, яке може призвести до раку та інших захворювань, ризик яких зростає з віком. І це лише деякі з поживних речовин, які ви повинні намагатися споживати щодня.

Гарна новина полягає в тому, що вживання фруктів забезпечить вас багатьма вітамінами та мінералами, необхідними для догляду за тілом.

Кількість на день

Дієтолог Хайді Сільвер розповів, що варто їсти щонайменше 2 фрукти на день для здорового старіння.

У них міститься такий широкий спектр мікроелементів, які ви не отримаєте з багатьох інших груп продуктів.

Дослідження показало, що жінки, які харчувалися дієтою з високим вмістом клітковини та здорових вуглеводів, мали краще фізичне та когнітивне самопочуття в середньому віці та пізніше порівняно з тими, хто цього не робив.

Високоякісні вуглеводи, які пов’язували зі здоровішим старінням, були цільнозерновими продуктами, фруктами, овочами та бобовими ймовірно, через високий вміст клітковини, яка підтримує стабільний рівень цукру в крові та забезпечує відчуття ситості протягом тривалішого часу.

За словами дієтолога Саманти Кассетті, до найкорисніших фруктів належать чорниця, авокадо, фініки, кавун та ківі.