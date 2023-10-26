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Скільки яєць можна їсти на день і як їх корисніше готувати: це потрібно знати кожному

Скільки яєць можна їсти в день (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Курячі яйця корисні для організму - багаті на білки, вітаміни А і В, містять фолієву кислоту та Омега-3. Однак, як і будь-який інший продукт, їх не можна їсти надто часто.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост дієтолога Світлани Фус в Instagram.

Чим корисні яйця

За словами дієтолога, всупереч поширеній думці, яйця не підвищують рівень холестерину, оскільки він потрапляє в організм з харчовими продуктами та не відкладається в судинах. Відкладається тільки власний, які виробляє печінка.

Однак, яйця, навпаки, впливають на зниження рівня "поганого" холестерину, завдяки лецитину.

Також вони є одними з найбільш цінних натуральних продуктів. Все тому, що підвищують імунітет, допомагають боротися з несприятливим впливом навколишнього середовища, інфекціями і стресами, нормалізують обмін речовин і допомагають майбутній мамі виносити здорового малюка.

Яка шкода для організму

Світлана Фус зазначила, що яйця можуть викликати алергію. Непереносимість буває різною - тільки жовтків, тільки білків або того і іншого. Алергіки повинні обов’язково відстежувати "приховані" яйця в харчових продуктах.

Більш того, інкубаторські курки часто "напхані" антибіотиками, які разом з сирим яйцем потрапляють до вас в організм. Там вони провокують різні захворювання, в тому числі, проблеми з шлунково-кишковим трактом і зниження імунітету.

Яйця також можуть переносити сальмонел, тому їсти найкраще їх тільки приготованими. До того ж уникайте рецептів з сирими яйцями, якщо не впевнені в їх походження.

"Смажте яєчню до затвердіння жовтка, варіть яйця не менше двох хвилин", - йдеться у повідомленні.

Також Світлана Фус зазначила, що добовою нормою яєць вважається 1-2 штуки.

 

Раніше ми повідомляли, який спосіб допоможе за хвилину очистити відварені яйця.

Також ми писали, які шкідливі продукти українці вживають регулярно

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дієтологяйцяСветлана Фус