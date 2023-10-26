Скільки яєць можна їсти на день і як їх корисніше готувати: це потрібно знати кожному

Чим корисні яйця

За словами дієтолога, всупереч поширеній думці, яйця не підвищують рівень холестерину, оскільки він потрапляє в організм з харчовими продуктами та не відкладається в судинах. Відкладається тільки власний, які виробляє печінка.

Однак, яйця, навпаки, впливають на зниження рівня "поганого" холестерину, завдяки лецитину.

Також вони є одними з найбільш цінних натуральних продуктів. Все тому, що підвищують імунітет, допомагають боротися з несприятливим впливом навколишнього середовища, інфекціями і стресами, нормалізують обмін речовин і допомагають майбутній мамі виносити здорового малюка.

Яка шкода для організму

Світлана Фус зазначила, що яйця можуть викликати алергію. Непереносимість буває різною - тільки жовтків, тільки білків або того і іншого. Алергіки повинні обов’язково відстежувати "приховані" яйця в харчових продуктах.

Більш того, інкубаторські курки часто "напхані" антибіотиками, які разом з сирим яйцем потрапляють до вас в організм. Там вони провокують різні захворювання, в тому числі, проблеми з шлунково-кишковим трактом і зниження імунітету.

Яйця також можуть переносити сальмонел, тому їсти найкраще їх тільки приготованими. До того ж уникайте рецептів з сирими яйцями, якщо не впевнені в їх походження.

"Смажте яєчню до затвердіння жовтка, варіть яйця не менше двох хвилин", - йдеться у повідомленні.

Також Світлана Фус зазначила, що добовою нормою яєць вважається 1-2 штуки.