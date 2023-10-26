Сколько яиц можно есть в день и как их полезнее готовить: это нужно знать каждому

Чем полезны яйца

По словам диетолога, вопреки распространенному мнению, яйца не повышают уровень холестерина, поскольку он попадает в организм с пищевыми продуктами и не откладывается в сосудах. Откладывается только собственный, который производит печень.

Однако, яйца, напротив, влияют на снижение уровня "плохого" холестерина, благодаря лецитину.

Также они являются одними из самых ценных продуктов. Все потому, что повышают иммунитет, помогают бороться с неблагоприятным влиянием окружающей среды, инфекциями и стрессами, нормализуют обмен веществ и помогают будущей маме выносить здорового малыша.

Какой вред для организма

Светлана Фус отметила, что яйца могут вызвать аллергию. Непереносимость бывает разной - только желтков, только белков или того и другого. Аллергики должны обязательно отслеживать "скрытые" яйца в пищевых продуктах.

Более того, инкубаторские курицы часто "напичканы" антибиотиками, которые вместе с сырым яйцом попадают к вам в организм. Там они провоцируют различные заболевания, в том числе проблемы с желудочно-кишечным трактом и снижение иммунитета.

Яйца также могут переносить сальмонелл, поэтому есть лучше их только приготовленными. К тому же избегайте рецептов с сырыми яйцами, если не уверены в их происхождении.

"Жарьте яичницу до отверждения желтка, варите яйца не менее двух минут", - говорится в сообщении.

Также Светлана Фус отметила, что суточной нормой яиц считается 1-2 штуки.