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Скільки яєць додавати у фарш для котлет, щоб вони тримали форму та були соковитими

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Субота 18 березня 2023 17:40
Скільки яєць додавати у фарш для котлет, щоб вони тримали форму та були соковитими Скільки яєць додати у фарш для котлет (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Котлети - дуже ситна та смачна м'ясна страва, яке їдять майже усі. Щоб котлети гарно тримали форму та не розпадались, потрібно додати у фарш правильну кількість яєць.

Рецептом смачних курячих котлет, які будуть тримати форму, поділились фудблогер "anny.cooking" в Instagram.

Скільки яєць додати у фарш

Основа котлет - фарш, спеції, яйця і хліб. Для того, щоб котлети не розпадалися, у фарш потрібно додавати лише 1 яйце.

Також, щоб котлети були соковитими, додайте в фарш хліб змочений у молоці або воді, а також овочі, цибулю та часник.

Список інгредієнтів

Для приготування соковитих курячих котлет, знадобляться такі інгредієнти:

  • курячий фарш - 500-600 г;
  • цибуля - 1 шт;
  • яйця - 1 шт;
  • морква - 1 шт;
  • часник - 2-3 зубчики;
  • батон - 1/4 шт;
  • сіль, перець, орегано та олія;
  • 1 ст. л панірувальних сухарів, якщо фарш занадто вологий.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно хліб замочити у воді або молоці, після чого максимально відіжміть його. Моркву, часник та цибулю натріть на тертці.

Далі змішайте фарш, хліб, моркву, цибулю, часник, яйце, додайте сіль, перець та орегано до смаку.

Скільки яєць додавати у фарш для котлет, щоб вони тримали форму та були соковитимиСкільки яєць додавати у фарш для котлет, щоб вони тримали форму та були соковитимиРецепт смачних курячих котлет (скриншот)

Сформуйте руками котлети та смажте на помірному вогні з двох сторін

Скільки яєць додавати у фарш для котлет, щоб вони тримали форму та були соковитимиСкільки яєць додавати у фарш для котлет, щоб вони тримали форму та були соковитими

Рецепт смачних курячих котлет (скриншот)

Раніше ми повідомляли, який хліб не можна додавати в котлетний фарш.

Також ми писали, що в жодному разі не можна додавати у фарш, щоб не зіпсувати котлети.

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