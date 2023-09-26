Скільки електроенергії можна витрачати для призначення субсидії: норми для українців

Якщо ви чи ваша сім'я хочете отримувати державну допомогу на сплату комунальних послуг, то повинні відповідати певним умовам. Зокрема й нормам, в межах яких надається пільга на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт ПФУ .

Соціальні норми для призначення субсидії

Постачання електроенергії в будинках з газовими плитами за наявності централізованого постачання гарячої води - 70 кВт/г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 190 кВт/г на місяць.

Постачання електроенергії в будинках з електроплитами за наявності централізованого постачання гарячої води - 110 кВт/г на місяць на сім'ю з однієї особи й додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім'ї на будинок, але не більш як 230 кВт/г на місяць.

Постачання електроенергії в будинках без електроплит за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів - 100 кВт/г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім'ї на будинок, але не більш як 220 кВт/г на місяць.

Послуга з постачання електричної енергії у селах і селищах міського типу для громадян, яким держава забезпечує безоплатне освітлення житла - 30 кВт/г на місяць на одну особу.

Хто отримає допомогу в цьому роцы

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня

на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня

На опалювальний період 2023-2024 розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 гривні.

Тобто тим українцям, які вже отримують житлову субсидію чи яким у літній період призначили нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно.

Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за I та II квартали 2023 року.