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Зміни в подачі заяви на субсидію: що потрібно знати українцям

Україна, Четвер 31 серпня 2023 10:27
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Зміни в подачі заяви на субсидію: що потрібно знати українцям Як подати спрощену заяву на субсидію (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Українці можуть по-новому подати заяву на отримання субсидії за спрощеною процедурою. Наразі цей проєкт експериментальний, тому попередньо визначені алгоритми все одно залишаються чинними.

Що змінилося в подачі заяви на виплати - читайте нижче в матеріалі Styler.

Головні зміни в подачі заявки

Для призначення житлової субсидії людина може подати спрощену заяву "в один клік". Зробити це можна в електронній формі кількома способами:

  • через вебпортал електронних послуг ПФУ
  • мобільний додаток Пенсійного фонду України
  • Портал "Дія"

У паперовій формі подати заяву можна, звернувшись до обраного сервісного центру Фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.

У заяву необхідно внести ПІБ, серію та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адресу та рахунок в банку (у форматі IBAN), на який буде йти виплата, та підписати спрощену заяву.

Решту необхідної інформації Пенсійний фонд отримає від державних реєстрів. Саме в цьому полягає спрощеність процедури.

Повідомлення про прийняте рішення разом із заявою та сформованою декларацією, надійдуть заявникам.

Як подати заяву "в один клік" через портал ПФУ

Зайдіть на вебпортал електронних послуг та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Зміни в подачі заяви на субсидію: що потрібно знати українцям

Скриншот: pfu.gov.ua

В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу".

Зміни в подачі заяви на субсидію: що потрібно знати українцям

Скриншот: pfu.gov.ua

У вікні, що спливає, натисніть кнопку "Продовжити".

Зміни в подачі заяви на субсидію: що потрібно знати українцям

Скриншот: pfu.gov.ua

У наступному вікні оберіть опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".

Зміни в подачі заяви на субсидію: що потрібно знати українцям

Скриншот: pfu.gov.ua

Заповніть онлайн-форму заяви.

Зміни в подачі заяви на субсидію: що потрібно знати українцям

Скриншот: pfu.gov.ua

Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до ПФУ, за допомогою опції "Додати файл" за наявності додайте скановані копії документів, які можуть визначати право на призначення субсидії.

Зміни в подачі заяви на субсидію: що потрібно знати українцям

Скриншот: pfu.gov.ua

Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, та натисніть "Сформувати заяву".

Перевірте дані сформованої заяви та надішліть до ПФУ, натиснувши кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".

Зміни в подачі заяви на субсидію: що потрібно знати українцям

Скриншот: pfu.gov.ua

З результатом щодо прийнятого рішення про призначення житлової субсидії можна ознайомитись у розділі "Мої звернення" - "Статус звернення".

Раніше ми розповідали, коли треба звертатися за отриманням субсидії.

Читайте також, в яких випадках можуть відмовити в оформленні чи навіть забрати виплати.

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