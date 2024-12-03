Скільки днів м'ясо може лежати в холодильнику: терміни зберігання свинини, курятини і риби

Термін зберігання м’яса в холодильнику залежить від кількох факторів: виду м’яса, температури в холодильнику, початкової свіжості продукту та умов зберігання.

РБК-Україна (проєкт Styler) пише про основні терміни зберігання різних видів м’яса та риби при температурі до 4°C.

Терміни зберігання різних видів м’яса в холодильнику

Сире м’ясо

Яловичина, телятина, свинина, баранина: до 3-5 днів

Птиця (курка, індичка, качка): до 1-2 днів

Субпродукти (печінка, серця): 1-2 дні

Фарш

Сирий фарш: до 1-2 днів

Готовий фарш: до 3-4 днів

Риба та морепродукти

Сира риба: до 1-2 днів

Готові страви з риби: до 3-4 днів

У якій тарі не можна зберігати м'ясо

Пластикові пакети. Вони не забезпечують достатньої вентиляції, що може призвести до накопичення вологи та розвитку бактерій.

Металеві ємності (без покриття). Метал, особливо алюміній або залізо без захисного покриття, може вступати в реакцію з соками м'яса та риби, що призведе до окислення. Це може погіршити смак м'яса або риби та стати причиною забруднення продукту шкідливими металевими іонами.

Картонні коробки. Картон швидко намокає, що створює сприятливе середовище для розмноження бактерій.

Скляний посуд без кришки. Скло саме по собі є безпечним, але використання такого посуду без герметичної кришки може призвести до швидкого висихання м'яса і риби, окислення та поширення запаху в холодильнику.

Паперові пакети. Як і картон, папір не захищає продукт від вологи та кисню. Крім того, м'ясний сік може розмочити папір, що створить сприятливі умови для розвитку бактерій і забруднить полиці холодильника.

В чому треба зберігати м'ясо

Для зберігання м'яса і риби важливо обирати правильну тару, яка забезпечить гігієну, свіжість і зменшить ризик розмноження бактерій. Ось основні рекомендації щодо тари.

Герметичні пластикові контейнери. Вони ідеально підходять для сирого та готового м'яса. Захищають від витікання соків, не пропускають повітря, запобігають появі сторонніх запахів у холодильнику.

Скляні ємності із кришками. Це безпечний і екологічний варіант. Важливо використовувати кришку, щоб забезпечити герметичність.

Вакуумні пакети - найкращий вибір для тривалого зберігання в холодильнику або заморожування. Видалення повітря з пакета зменшує контакт з киснем, що подовжує термін свіжості.

Харчова плівка. Вона підходить для короткострокового зберігання у холодильнику, захищає м'ясо від пересихання і сторонніх запахів, але не є достатньо герметичною для тривалого зберігання.

Фольга. Зручно для готових страв, але її краще не використовувати для сирого м'яса через ризик протікання. Для додаткового захисту можна обгорнути харчовою плівкою.

Як продовжити термін зберігання м’яса

Щоб м'ясо довше лежало у холодильнику і не псувалося, слід дотримуватися таких рекомендацій:

оптимальна температура в холодильнику для зберігання м’яса - від 0 до +4°C

використовуйте вакуумні пакети або контейнери з кришкою

сире м’ясо зберігайте окремо від готових страв та інших продуктів

не залишайте м’ясо у дверцятах холодильника, оскільки температура там вища, ніж в основній зоні

старайтеся маркувати дату, коли продукт був поміщений у холодильник

Для продовження терміну придатності, м’ясо можна заморожувати. Заморожування при -18°C дозволяє зберігати якість м’яса тривалий час:

Червоне м’ясо - до 6-12 місяців

Птиця - до 9 місяців

Фарш - до 3-4 місяців

Для заморожування м'яса варто обирати спеціальні пакети, що не пропускають вологу та запахи.

Важливо! Якщо ви сумніваєтеся в свіжості м’яса, краще не ризикуйте і відмовтеся від його вживання, щоб не допустити харчового отруєння.