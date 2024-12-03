Сколько дней мясо может лежать в холодильнике: сроки хранения свинины, курятины и рыбы

Срок хранения мяса в холодильнике зависит от нескольких факторов: вида мяса, температуры в холодильнике, свежести продукта и условий хранения.

РБК-Украина (проект Styler) пишет об основных сроках хранения разных видов мяса и рыбы при температуре до 4°C.

Сроки хранения разных видов мяса в холодильнике

Сырое мясо

Говядина, телятина, свинина, баранина: до 3-5 дней

Птица (курица, индейка, утка): до 1-2 дней

Субпродукты (печень, сердца): 1-2 дня

Фарш

Сырой фарш: до 1-2 дней

Готовый фарш: до 3-4 дней

Рыба и морепродукты

Сырая рыба: до 1-2 дней

Готовая еда из рыбы: до 3-4 дней

В какой таре нельзя хранить мясо

Пластиковые пакеты. Они не обеспечивают достаточной вентиляции, что может привести к накоплению влаги и развитию бактерий.

Металлические емкости (без покрытия). Металл, особенно алюминий или железо без защитного покрытия, может вступать в реакцию с соками мяса и рыбы, что приведет к окислению. Это может усугубить вкус мяса или рыбы и стать причиной загрязнения продукта вредными металлическими ионами.

Картонные коробки. Картон быстро намокает, что создает питательную среду для размножения бактерий.

Стеклянная посуда без крышки. Стекло само по себе безопасно, но использование такой посуды без герметичной крышки может привести к быстрому высыханию мяса и рыбы, окислению и распространению запаха в холодильнике.

Бумажные пакеты. Как и картон, бумага не защищает продукт от влаги и кислорода. Кроме того, мясной сок может размочить бумагу, что создаст благоприятные условия для развития бактерий и запачкает полки холодильника.

В чем нужно хранить мясо

Для хранения мяса и рыбы важно выбирать правильную тару, которая обеспечит гигиену, свежесть и снизит риск размножения бактерий. Вот основные рекомендации по таре.

Герметичные пластиковые контейнеры. Они идеально подходят для сырого и готового мяса. Защищают от истечения соков, не пропускают воздух, предотвращают появление посторонних запахов в холодильнике.

Стеклянные емкости с крышками. Это безопасный и экологичный вариант. Важно использовать крышку, чтобы обеспечить герметичность.

Вакуумные пакеты - лучший выбор для длительного хранения в холодильнике или замораживания. Удаление воздуха из пакета уменьшает контакт с кислородом, что продлевает срок свежести.

Пищевая пленка. Она подходит для краткосрочного хранения в холодильнике, защищает мясо от пересыхания и посторонних запахов, но не достаточно герметична для длительного хранения.

Фольга. Удобно для готовых блюд, но ее лучше не использовать для сырого мяса из-за риска протекания. Для дополнительной защиты можно обернуть пищевой пленкой.

Как продлить срок хранения мяса

Чтобы мясо дольше лежало в холодильнике и не портилось, следует придерживаться следующих рекомендаций:

оптимальная температура в холодильнике для хранения мяса - от 0 до +4°C

используйте вакуумные пакеты или контейнеры с крышкой

сырое мясо храните отдельно от готовых блюд и других продуктов

не оставляйте мясо в дверце холодильника, поскольку температура там выше, чем в основной зоне

старайтесь маркировать дату, когда продукт был помещен в холодильник

Для продления срока годности мясо можно замораживать. Замораживание при -18°C позволяет сохранять качество мяса длительное время:

Красное мясо - до 6-12 месяцев

Птица - до 9 месяцев

Фарш - до 3-4 месяцев

Для замораживания мяса следует выбирать специальные пакеты, не пропускающие влагу и запахи.

Важно! Если вы сомневаетесь в свежести мяса, лучше не рискуйте и откажитесь от его употребления, чтобы не допустить пищевого отравления.