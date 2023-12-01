ua en ru
Пт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Сколько мужчин жалуются друзьям на своих любимых?" Интересная статистика из шоу "Хто зверху?"

Пятница 01 декабря 2023 20:46
UA EN RU
"Сколько мужчин жалуются друзьям на своих любимых?" Интересная статистика из шоу "Хто зверху?" Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)
Автор: Иванна Пашкевич

В эфире прошел 10 выпуск развлекательного шоу для всей семьи "Хто зверху?". В игровом противостоянии женщин и мужчин сошлись актер Евгений Лесничий, телеведущий Тимур Мирошниченко, юморист Дмитрий Танкович, телеведущие Надежда Матвеева и Мила Еремеева и актриса Антонина Хижняк. Капитаны команд неизменны - Леся Никитюк и Богдан Шелудяк.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир делится интересной статистикой об украинцах, которую собирают для бонусных раундов шоу Нового канала.

Сколько процентов мужчин никогда не обсуждают секс с друзьями ?

Более половины, а именно 55% представителей сильной половины человечества, признались, что не рассказывают об интимном.

&quot;Сколько мужчин жалуются друзьям на своих любимых?&quot; Интересная статистика из шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин хоть раз первыми намекали на интим малознакомого мужчину?

По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", 17% девушек проявляли такую смелость.

&quot;Сколько мужчин жалуются друзьям на своих любимых?&quot; Интересная статистика из шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?"(фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин не любят играть в компьютерные игры ?

Только 17% мужчин не привлекают это занятие.

&quot;Сколько мужчин жалуются друзьям на своих любимых?&quot; Интересная статистика из шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин хоть раз приносили домой животное с улицы?

Ровно половина! 50% девушек имеют такой опыт.

&quot;Сколько мужчин жалуются друзьям на своих любимых?&quot; Интересная статистика из шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин хоть раз платили за кофе незнакомой девушки?

Такой хороший поступок для женщин совершали 27% мужчин.

&quot;Сколько мужчин жалуются друзьям на своих любимых?&quot; Интересная статистика из шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин не дают второй шанс мужчине после неудачного первого секса?

79% девушек действительно так категоричны.

&quot;Сколько мужчин жалуются друзьям на своих любимых?&quot; Интересная статистика из шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин жалуются друзьям на своих любимых?

Оказывается, около половины, то есть 46% мужчин, иногда обсуждают с товарищами своих жен или девушек.

&quot;Сколько мужчин жалуются друзьям на своих любимых?&quot; Интересная статистика из шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Узнайте, сколько мужчин уже отложили бутылку на День Победы.

А также, сколько женщин присылают подругам скриншоты переписки с мужчинами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Леся Никитюк Новый канал звезды шоу-бизнеса