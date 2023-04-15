Скільки часу можна зберігати варені яйця, щоб не отруїтись

Після Великодня майже в кожному будинку залишається багато красивих яєць. Однак, такий продукт потрібно правильно зберігати, щоб не отруїтись.
Скільки можна зберігати варені яйця - читайте на Styler нижче.
Яйця добре сприймають низькі температури і можуть зберігатися в холодильнику до 20 днів. Важливо, щоб всі яйця були в цілій та неушкодженими. Тільки тоді вони будуть довго зберігатись.
При кімнатній температурі варені яйця можуть зберігатися не більше 12 годин. Якщо цей термін вже минув - не варто ризикувати здоров'ям.
Важливо, якщо ж шкаралупа тріснута, то термін зберігання зменшується.
Для того, щоб зберігати яйця довше, їх не просто потрібно відварити, але і змастити шкаралупу соняшниковою олією. Таким способом закриваються пори шкаралупи.
Змащені маслом варені яйця можна зберігати в холодильнику до сорока днів. Але все одно варто бути обережнішими перед їх вживанням та перевірити свіжість.
Яйця на Великдень варять круто, через це вони довше зберігаються.
Курячі яйця потрібно покласти в каструлю, повністю залити водою, довести до кипіння і варити на слабшому вогні 10 хв.
В кінці їх потрібно дістати з води, дати охолонути та гарно розфарбувати перед Великоднем.
Раніше ми повідомляли про незвичний спосіб фарбування яєць лушпинням.
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