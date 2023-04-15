Сколько времени можно хранить вареные яйца, чтобы не отравиться

Вареные яйца в холодильнике

Яйца хорошо воспринимают низкие температуры и могут храниться в холодильнике до 20 дней. Важно, чтобы все яйца были в целом и невредимы. Только тогда они будут долго храниться.

Сколько хранить при комнатной температуре

При комнатной температуре отварные яйца могут храниться не более 12 часов. Если этот срок уже истек - не стоит рисковать здоровьем.

Важно, если скорлупа треснута, то срок хранения уменьшается.

Как увеличить срок хранения

Для того чтобы хранить яйца дольше, их не просто нужно отварить, но и смазать скорлупу подсолнечным маслом. Таким способом закрываются поры скорлупы.

Смазанные маслом вареные яйца можно хранить в холодильнике до сорока дней. Но все равно стоит бить осторожным перед их употреблением и проверить свежесть.

Сколько времени нужно варить

Яйца на Пасху варят вкрутую, из-за этого они дольше хранятся.

Куриные яйца нужно положить в кастрюлю, полностью залить водой, довести до кипения и варить на слабом огне 10 мин.

В конце их нужно извлечь из воды, дать остыть и красиво раскрасить перед Пасхой.