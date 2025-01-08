Скільки часу ми витрачаємо на шкідливі звички: ось, що щоденно краде у нас роки життя

Одна сигарета забирає 22 хвилини

Попередження про небезпеку сигарет для здоров'я друкуються на пачках вже багато років, і відтоді зросла кількість доказів про ризик раку легень, серцевих захворювань і респіраторних захворювань.

У 2000 році дослідження, опубліковане в British Medical Journal, показало, що кожна викурена сигарета забирає приблизно 11 хвилин життя людини.

Але останнє дослідження, проведене Університетським коледжем Лондона, показує, що кожна сигарета насправді забирає в жінки 22 хвилини здорового життя, в чоловіка - 17. Це означає, що пачка з 20 сигарет позбавить вас майже семи годин життя.

Перегляд телевізора

Година перегляду телевізора краде у людини 22 хвилини життя. І це не тільки перегляд програм, а ще й серіалів та фільмів. Згідно з дослідженням, яке опублікували в Британському журналі спортивної медицини, кожна година, проведена біля телевізора у віці старше 25 років, скорочує тривалість життя на 22 хвилини.

Тобто, якщо ви 8 годин дивилися на вихідних серіал, запиваючи його пивом, то це на три години наблизило вас до фактичного останнього подиху. І шанси скоротити життя у вас вище, якщо ви робите сидячи у кріслі, а не на біговій доріжці.

Фаст-фуд

Останні дослідження показують, що ультраоброблені продукти не всі такі погані й вживання такої їжі інколи - навіть корисно.

Дослідники Мічиганського університету провели детальний аналіз впливу на здоров'я великої кількості різноманітних продуктів харчування. В тепер є ціла таблиця з 6000 видів їжі з індексом скорочування життя.

Чизбургер скоротить ваше життя на 8 хвилин та 8 секунд. Порція бекону - на 6 хвилин та 30 секунд, Піца - на 7 хвилин та 8 секунд, а один хот-дог - на цілих 36 хвилин. А все тому, що у хот-догах багато солі, насичених жирів і добавок, які створюють підвищений ризик раку.

Якщо ви хочете змінити ситуацію на свою користь, порція брокколі додасть вам 11 здорових хвилин, а жменька горіхів - 26 хвилин.

Розлучення

Ви здивуєтеся, але й розлучення краде ваші роки життя. Виявилося, що одружені чоловіки можуть прожити на 2 роки та 4 місяці довше, ніж розлучені чоловіки. У жінок цей показник нижчий - 1 рік та три місяці.

Ті, хто овдовів або ніколи не одружувався, мали таку ж тривалість життя, як і розлучені. Вчені припускають, що причиною цього може бути не стрес, пов'язаний з розлученням, а, тому що відсутність контакту з іншими підвищує ризик смерті у ранньому віці.

Є й іншій фактор - в одружених людей, як правило, є хтось, хто спонукає звернутися до лікаря з приводу кашлю, який довго не проходить, або підозрілої родимки на задній частині ноги.

Вино

Додатковий келих вина може вкрасти 30 хвилин вашого життя. Вам не обов'язково бути алкоголіком, щоб відчути вплив випивки на ваше здоров'я. Антиоксиданти у вині, згідно з деякими дослідженнями, роблять його майже корисним напоєм. І помірне вживання вина робить довжину вашого життя майже таким самим, як і у непитущих.

У 2018 році було доведено, що верхня, умовно "безпечна" межа - це 175 мл вина або 5 пляшок пива на тиждень. Кожна одиниця понад цю норму забирає приблизно 15 хвилин у кожного, хто досяг 40 років.

Тобто, додатковий келих вина на день, якій містить дві порції, забере у вас півгодини життя і значно збільшить ризик розвитку серцевої недостатності, інсульту, аневризми або розриву артерії.

Сидячий образ життя

Сидіння понад три години в день - мінус 2 роки життя. І це все через те, що малорухливий спосіб життя пов'язаний з вищим ризиком серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння та деяких видів раку.

Але, інше дослідження показує, що 22 хвилини помірних або інтенсивних фізичних вправ може компенсувати підвищений ризик смерті від тривалого сидіння.

Наркотики

Звісно, це незаконно. Але кокаїн все одно популярний серед представників середнього класу. Згідно з підрахунками центрів боротьби з наркоманією, одна доріжка кокаїну забирає у людини 397,8 хвилини, тобто 7 годин життя. Вже не кажучи, скільки це забирає здоров'я.

Поганий сон

Згідно з дослідженнями, поганий сон може скоротити ваше життя на роки - точніше, близько 5, якщо ви чоловік, і майже 2,5 роки, якщо ви жінка.

Дитина

Якщо ви є батьком маленьких дітей, то різдвяні канікули вам здаються не святом, а тестом на випробування. Дослідження показують, що народження дітей дійсно скорочує життя.

Ще у 2006 році було доведено, що жінки втрачають 1 рік та 8 місяців життя на кожну дитину, яку вони виношують. Часто це пов'язано з гіпертонією та діабетом.

Дослідження шведських вчених показало, що у віці 60 років чоловіки, які мають дітей, можуть прожити на два роки довше, ніж ті, хто їх не має. У жінок цей показник - в півтори роки.

Переживати через вік

Чим більше ви хвилюєтеся, що постарієте, тим більше ймовірність, що ваше життя не буде тривалим. І такі хвилювання можуть "з'їсти" у вас 7 років життя.

Дослідження показало, що люди з більш позитивним сприйняттям старіння жили в середньому на сім з половиною років довше, ніж ті з більш негативним ставленням.

За словами Бекки Леві, професора Єльського університету, багато в чому залежить від того, як суспільство, в якому ви живете, ставиться до старіння. В Японії, де літніх людей шанують і вважають мудрими, люди, як правило, живуть довше, ніж у США, де їх сприймають як тягар.