Вчені знайшли ще одну причину повільного росту волосся: ви про неї навіть не думали

Науковці знайшли цікавий зв'язок між тим, як росте ваше волосся й одним зі способів харчування у людей, які хотіли б знизити свою вагу. Також такого режиму харчування дотримуються люди, які багато працюють, знаходяться у стані стресу або мають дуже поганий апетит.

За словами дослідників, причиною поганого росту волосся може стати періодичне голодування - режим харчування, який пов'язують з різними потенційними перевагами для здоров'я, такими як втрата ваги та зменшення запалення.

Також періодичне голодування може знижувати ризик діабету 2 типу, розвиток серцево-судинних захворювань і хвороби Альцгеймера.

Однак, така система харчування, як показує дослідження, може уповільнити ріст волосся. Крім того, така дієта підвищує ризик каменів у жовчному міхурі, розвиток раку товстої кішки.

Дослідники провели невелике клінічне випробування і запросили добровольців, які дотримувалися дієти з періодичним голодуванням. Голодування по 18 годин на добу щодня призвело до зниження швидкості росту волосся на 18% у порівнянні з контрольною групою, яка дотримувалася звичайної системи харчування.

"Людська популяція дуже неоднорідна, тому наслідки можуть бути різними для різних людей. Ми не хочемо відлякувати людей від практики періодичного голодування, оскільки воно пов'язане з багатьма корисними ефектами. Просто важливо знати, що воно може мати деякі непередбачені ефекти. Ми плануємо дослідити, як цей процес впливає на регенерацію в інших тканинах. Наприклад, як голодування впливає на загоєння ран на шкірі", - говорить головний дослідник Школи наук про життя Університету Вестлейк у Китаї Бінг Занг.

За словами директору Центру зниження ваги та метаболічного здоров'я Медичного центру Університету Хакенсак Ганса Дж. Шмідта, у багатьох пацієнтів спостерігається деяка ступінь втрати волосся під час швидкої втрати ваги.

Періодичне голодування порушує цикл, зокрема, впливає на фазу спокою та фазу росту. Це може вплинути не тільки до уповільнення або зниження росту волосся, а й до випадіння волосся.

Механізм включає зміни в гормональній регуляції, метаболічних шляхах і навіть функції стовбурових клітин у волосяних фолікулах. Будуть звичайні періоди випадання, але без активного росту буде випадіння волосся.