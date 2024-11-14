Як пити каву, щоб уникнути жовтих плям та нальоту на зубах: стоматолог дав точну відповідь

Кава має багато переваг для здоров'я, але також може завдати шкоди зубам. Стоматолог розповів, що потрібно зробити після вживання напою, щоб уникнути негативної дії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health .

Як кава шкодить зубам

Кава кисла, а це означає, що вона може руйнувати емаль або зовнішній шар зуба.

Стоматолог Августо Роблес розповів, що здатність кави пошкоджувати чи фарбувати ваші зуби насправді зводиться до двох речей: тривалості та частоти впливу.

Час впливу залежить від того, скільки часу потрібно, щоб випити каву. Пивши її повільно, з паузами між ковтками, зуби будуть знову і знову піддаються дії кислоти та дубильних речовин.

"Довгий вплив ніколи не дозволить слині повністю нейтралізувати кислотність у роті", - сказав Роблес.

Слина є одним з основних механізмів ротової порожнини для запобігання карієсу. Але якщо ви часто та повільно п'єте каву, слина не в змозі її повністю вимити. А якщо в напої є цукор і вершки, то це може збільшити ризик пошкодження емалі та появу карієсу.

Кава фарбує зуби

Зуби складаються з багатьох шарів. За словами Роблеса, зовнішні шари мають крихітні виступи та пори, де можуть накопичуватися залишки. Усе, що містить дубильні речовини, як-от червоне вино, соєвий соус, кава чи чай, може накопичуватися на цих виступах і забарвлювати поверхню зуба. На щастя, вони не проникають дуже глибоко.

Тому, якщо почистити зуби після кави, то можна видалити більшу частину фарбувального матеріалу.

Чищення перед вживанням кави позбавляє зуби захисного шару слини. Коли ця слина є, вона може допомогти нейтралізувати кислотність, яка досягає поверхні зуба.

Якщо ви все-таки почистили зуби перед тим, як випити каву, то варто зачекати 15 хвилин, перш ніж зробити перший ковток, щоб дати слиновому бар’єру відновитися.

Чищення щіткою після того, як ви насолодитеся кавою, ідеально підходить для запобігання темних плямам. Однак, варто зачекати 20 хвилин.

"Поверхня зубів після кави буде розм'якшена кислотою. Якщо ви після цього почистите зуби, то можете пошкодити структуру зуба", - додав лікар.

Як пити каву, щоб уникнути шкоди

Випийте швидко

Вам не потрібно випивати всю чашку кави за кілька хвилин, але спробуйте приділити 30 хвилин на каву, а не пити її протягом кількох годин.

Замініть каву чаєм

Перехід на зелений чай також може бути позитивним кроком для загального здоров’я порожнини рота. Згідно з великим дослідженням 2018 року, літні люди в Японії, які часто пили зелений чай, мали більше шансів на краще здоров’я порожнини рота, ніж ті, хто обирав каву.

Використовуйте соломинку

Соломинка - чудовий спосіб зменшити контакт кави з зубами. Просто переконайтеся, що ви розташували її так, щоб вона проходила повз передні зуби.

Уникайте цукру

Додавання цукру до кави може збільшити ризик карієсу. Якщо ви щодня п’єте каву з цукром, то можливо варто відмовитись від цієї звички.

Крім того, ви можете замінити цукор штучним підсолоджувачем.

Прополощіть рот водою