Скифское золото может вернуться в Украину: в МИД заявили о важной победе

Судьба Скифского золота решается в Нидерландах с 2014 года и на данный момент дело проходит рассмотрение в Апелляционном суде. На заседании, которое было на днях, было принято очень важное решение.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter, Апелляционный суд Амстердама принял решение об отводе судьи по делу о скифском золоте и это явный признак расположения к украинской стороне.

"Важная победа в деле о скифском золоте. Сегодня апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе одного из судей, в беспристрастности которого были сомнения. Украина в дальнейшем будет защищать свои интересы, рассчитывает на объективное рассмотрение и торжество справедливости", - отметил Кулеба.

Предметом спора в суде Нидерландов является коллекция из 565 музейных предметов, которые находились в Крымских музеях и заповедниках и были предоставлены для выставки в музее Алларда Пирсона в феврале 2014 года в рамках проекта "Крым – золотой остров в Черном море".

После аннексии Крыма Нидерланды отказались возвращать экспонаты и объяснили, что принимали их от Украины, а не России. Минкульт РФ настаивает на передаче "скифского золота" в их собственность, а Министерство иностранных дел Королевства Нидерландов признает собственность экспонатов за Украиной.

В 2016 году суд принял решение, что коллекции из крымских музеев должны быть возвращены в Украину, а не в оккупированный Крым. Однако Россия снова подала в суд с требованием вернуть коллекцию им и в 2019 году дело было передано в Апелляционный суд Амстердама.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине обнаружили уникальные захоронения, которым шесть тысяч лет.