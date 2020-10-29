Скіфське золото може повернутися в Україну: у МЗС заявили про важливу перемогу

Доля Скіфського золота вирішується в Нідерландах з 2014 року і на цей момент справа проходить розгляд в Апеляційному суді. На засіданні, яке було днями, було прийнято дуже важливе рішення.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter, Апеляційний суд Амстердама прийняв рішення про відвід судді у справі про скіфське золото і це явна ознака прихильності до української сторони.

"Важлива перемога в справі про скіфське золото. Сьогодні апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання про відвід одного із суддів, у неупередженості якого були сумніви. Україна надалі буде захищати свої інтереси, розраховує на об'єктивний розгляд і перемогу справедливості", - зазначив Кулеба.

Предметом спору в суді Нідерландів є колекція з 565 музейних предметів, які перебували в Кримських музеях і заповідниках і були надані для виставки в музеї Алларда Пірсона в лютому 2014 року в рамках проєкту "Крим – золотий острів в Чорному морі".

Після анексії Криму Нідерланди відмовилися повертати експонати та пояснили, що приймали їх від України, а не від Росії. Мінкульт РФ наполягає на передачі "скіфського золота" у їх власність, а Міністерство закордонних справ Королівства Нідерландів визнає власність експонатів за Україною.

У 2016 році суд прийняв рішення, що колекції з кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну, а не в окупований Крим. Однак Росія знову подала в суд з вимогою повернути колекцію їм і у 2019 році справу було передано в Апеляційний суд Амстердама.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні виявили унікальні поховання, яким шість тисяч років.