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Скелеты в школе: под Киевом обнаружили необычную находку

STYLERЖизнь    12.12.2019 - 18:16
Скелеты в школе: под Киевом обнаружили необычную находку
Скелеты в школе: в Борисполе обнаружили необычную находку (фото: РБК-Украина)

В Борисполе на территории школы нашли скелеты

В Борисполе Киевской области коммунальщики обнаружили два человеческих скелета на территории школы №2. Находку нашли в среду, 11 декабря. Об этом сообщает глава общественной организации "Штурм" Том Райдер на своей странице в Facebook.

После обнаружения скелетов коммунальщики вызвали сотрудников Бориспольского государственного исторического музея и полицию. После этого выяснилось, что на территории школы ранее находилось кладбище. Фото находки можно посмотреть здесь.

Исследователи установили, что один из найденных скелетов принадлежал ребенку до 14 лет. При этом он был похоронен в деревянном гробу около 100 лет тому назад. Рядом было еще одно захоронение, и эксперты заявили, что на этом месте было старое кладбище минимумом в два ряда.

В траншее также нашли старый пожарный гидрант. Выкопанные человеческие останки забрала полиция на экспертизу.

Напомним, что в Днепре 14-летний школьник написал на школьной доске прощальную записку и исчез. На поиски ученика бросилось руководство школы и сотрудники полиции. Подросток оставил в классе свои вещи и ушел в неизвестном направлении. При этом телефон школьника был отключен.

Ранее сообщалось о том, что в Ровно на школьном дворе избили 15-летнюю ученицу с инвалидностью.

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