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Скелети в школі: під Києвом виявили незвичайну знахідку

STYLERЖиття    12.12.2019 - 18:16
Скелети в школі: під Києвом виявили незвичайну знахідку
Скелети в школі: у Борисполі виявили незвичайну знахідку (фото: РБК-Україна)

У Борисполі на території школи знайшли скелети

У Борисполі Київської області комунальники виявили два людських скелета на території школи №2. Знахідку знайшли в середу, 11 грудня. Про це повідомляє голова громадської організації "Штурм" Том Райдер на своїй сторінці в Facebook.

Після виявлення скелетів комунальники викликали працівників Бориспільського державного історичного музею і поліцію. Після цього з'ясувалося, що на території школи раніше знаходилося кладовище. Фото знахідки можна подивитися тут.

Дослідники встановили, що один із знайдених скелетів належав дитині до 14 років. При цьому вона була похована в дерев'яній труні близько 100 років тому. Поряд було ще одне поховання, і експерти заявили, що на цьому місці було старе кладовище мінімумом у два ряди.

В траншеї також знайшли старий пожежний гідрант. Викопані людські останки забрала поліція на експертизу.

Нагадаємо, що в Дніпрі 14-річний школяр написав на шкільній дошці прощальну записку і зник. На пошуки учня кинулося керівництво школи і співробітники поліції. Підліток залишив в класі свої речі і пішов у невідомому напрямку. При цьому телефон школяра був відключений.

Раніше повідомлялося про те, що в Рівному на шкільному подвір'ї побили 15-річну ученицю з інвалідністю.

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