В Ровно на школьном дворе избили ученицу с инвалидностью: все детали

Избиение школьницы (фото: коллаж РБК-Украина)

Во дворе ровенской школы избили девочку с инвалидностью

Избиение школьницы в Ровно произошло на школьном дворе. Мать пострадавшей завила, что ее 15-летнюю дочь избила неизвестная девушка в присутствии одноклассницы. Инцидент произошел 28 ноября, но полиция Ровенской области сообщила об этом только сейчас.

Полицейские выяснили, что во время урока в девятом классе произошел конфликт между одноклассницами. Одна девочка оскорбила другую, у которой есть определенные расстройства здоровья (ДЦП). В ответ ученица дала пощечину своей обидчице.

Учительница разрядила обстановку и успокоила девочек, но 15-летняя школьница решила поквитаться со своей одноклассницей, и попросила о помощи свою 17-летнюю подругу.

На следующий день одноклассницы пошли за школу и к ним подошла 17-летняя девушка. Она толкнула 15-летнюю обидчицу подруги, а когда та упала, то начала избивать ее ногами. При этом нападающая била девушку по всему телу.

Правоохранители провели беседу с обеими несовершеннолетними девушками, и они раскаялись в содеянном. Полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Мама пострадавшей в интервью местному изданию рассказала, ее дочери разбили нос. Женщина отметила, что это не единичный случай в этой школе. Ранее у них учился мальчик с проблемами со слухом и как-то раз его скрутили одноклассники и хотели налить воды в слуховой аппарат.

После этого случая мать мальчика перевела сына в другую школу. Мама побитой девочки также рассказала, что ее дочь тоже били трое парней в школе ногами в живот. При этом тогда мать убедили, что проблема именно в ее дочери, поскольку она слишком бурно реагирует на ситуации. Девочка начала посещать психолога.

В результате мать сообщила, что ее дочь просто замкнулась в себе и перестала рассказывать о том, что происходит в школе. Классный руководитель рассказала, что данная ситуация неоднозначная, потому что девочка с ДЦП и она очень эмоциональная, часто срывается и может кого-то ударить.