Скелеты в шкафу Андрея Богдана: журналисты раскрыли правду о главе Офиса президента

Андрей Богдан (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Андрей Богдан предоставил в суде документы, которые помогли выиграть России иск к Украине

Андрей Богдан представлял в суде против России интересы Кабинета Министров Николая Азарова и помогал посадить в тюрьму Юлию Тимошенко. Об этом говорится в расследовании журналиста Данилы Мокрика, которое он опубликовал на странице BIHUS.info в Facebook.

Андрей Богдан был старшим адвокатом на суде по делу о газовом долге в 400 миллионов гривен Украины России. Он фактически помог проиграть Украине суд, так как предоставил документы, которые дали возможность выиграть дело российскому министерству обороны. Речь идет об иске за невыполнение корпорацией "Единые энергетические системы Украины (ЕЭСУ) обязательств перед Украиной. Корпорацией на тот момент руководила Юлия Тимошенко. Правительство Николая Азарова, а также Виктор Янукович тогда пытались сделать все, чтобы посадить Юлию Тимошенко в тюрьму.

Проигрыш в суде был выгоден Януковичу и Азарову, так как Юлия Тимошенко тогда бы превратилась из подозреваемой в хищении средств – в обвиняемую. В 90-е годы ЕЭСУ поставляла российский газ в Украину в обмен на строительные материалы для российского министерства обороны. Причем личные гарантии в этом договоре давал лично Павел Лазаренко, который в тот момент занимал должность премьер-министра. И если ЕЭСУ не рассчитается лично за газ, то как пообещал Лазаренко, за долг рассчитается Украина.

И вот, спустя 15 лет после этого договора, РФ подает иск на взыскание долга, и делает это именно в тот момент, когда власть Януковича начала судить Юлию Тимошенко по другому делу. Сам иск был довольно слабым и суд попросил Украину предоставить дополнительные документы. Андрей Богдан вместе с учредительными документами по ЕЭСУ предоставил также письмо Лазаренко к Черномырдину, в котором и оговаривались гарантии. Хотя суд его не просил. В результате Россия выиграл суд у Украины благодаря именно документам, которые предоставил Андрей Богдан. И Украина была вынуждена вернуть долг РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что у главы Офиса президента Андрея Богдана обнаружилась интересная зависимость.

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