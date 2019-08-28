У него есть болезнь: у Андрея Богдана обнаружили серьезную зависимость

Андрей Богдан (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Андрей Богдан практически никогда не расстается с мобильным телефоном

У главы Офиса президента Андрея Богдана, который вызвал гнев украинцев своей поездкой в Сен-Тропе на День Независимости, есть тайная "болезнь". Об этом рассказал олигарх Игорь Коломойский в интервью для издания "Цензор.НЕТ".

Как отмечает Коломойский, у Андрея Богдана есть зависимость – от интернета, а в частности – от социальной сети Facebook.

"Люди, живущие в интернете, болезненно воспринимают столкновения с реальностью. Но я-то Богдана знаю, он же нормальный человек. Ну есть у него эта болезнь с Facebook, с этими телефонами, он в них сидит. Когда человек все время сидит и смотрит, он становится частью этого телефона", - рассказал олигарх.

Глава Офиса президента Андрей Богдан (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Он добавил, что роль Богдана – давать советы президенты и, если он сам чего-то не знает, что он может зайти в Facebook и там ему все подскажут. Коломойский также объяснил ситуацию с Андреем Богданом и журналистами.

"То, что Богдан выдал с журналистами, я считаю, что это явление, раньше говорили "человек из футляра", а теперь "человек из Фейсбука". Он вышел из виртуального мира, а его что-то спрашивают. Он говорит: "А вы кто такие? Вы журналисты? Что вы от меня хотите типа?" – "Общественное мнение, то-се, значимая информация". – "Та я не знаю, мы с миром общаемся совсем по-другому, отстаньте от меня типа". Человек просто из компа выскочил. И тут на него набросились, так что реакция абсолютно нормальная", - пояснил олигарх.

Напомним, ранее мы писали о том, что Андрей Богдан угодил в скандал из-за Ляшко.

А также рассказывали о том, где и как отдыхает глава офиса президента Андрей Богдан.