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Скелети в шафі Андрія Богдана: журналісти розкрили правду про голову Офісу президента

STYLERЖиття    29.08.2019 - 09:00
Скелети в шафі Андрія Богдана: журналісти розкрили правду про голову Офісу президента
Андрій Богдан (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Андрій Богдан надав у суді документи, які допомогли виграти Росії позов до України

Андрій Богдан представляв у суді проти Росії інтереси Кабінету Міністрів Миколи Азарова і допомагав ув'язнити Юлію Тимошенко. Про це йдеться в розслідуванні журналіста Данила Мокрика, яке він опублікував на сторінці BIHUS.info у Facebook.

Андрій Богдан був старшим адвокатом на суді у справі про газовий борг у 400 мільйонів гривень України Росії. Він фактично допоміг програти Україні суд, так як надав документи, які дали можливість виграти справу російському міністерству оборони. Мова йде про позов за невиконання корпорацією "Єдині енергетичні системи України (ЄЕСУ) зобов'язань перед Україною. Корпорацією на той момент керувала Юлія Тимошенко. Уряд Миколи Азарова, а також Віктор Янукович тоді намагалися зробити все, щоб посадити Юлію Тимошенко в тюрму.

Програш в суді був вигідний Януковичу і Азарову, так як Юлія Тимошенко тоді б перетворилася з підозрюваної у розкраданні коштів – на обвинувачувану. У 90-ті роки ЄЕСУ поставляла російський газ в Україну в обмін на будівельні матеріали для російського міністерства оборони. Причому особисті гарантії в цьому договорі давав особисто Павло Лазаренко, який на той момент обіймав посаду прем'єр-міністра. І якщо ЄЕСУ не розрахується особисто за газ, то, як пообіцяв Лазаренко, за борг розрахується Україна.

І ось, через 15 років після цього договору, РФ подає позов на стягнення боргу, і робить це саме в той момент, коли влада Януковича почала судити Юлію Тимошенко по іншій справі. Сам позов був досить слабким і суд попросив Україну надати додаткові документи. Андрій Богдан разом з установчими документами по ЄЕСУ надав також лист Лазаренка до Черномирдіна, в якому і обговорювалися гарантії. Хоча суд його не просив. В результаті Росія виграв суд України завдяки саме документами, які надав Андрій Богдан. І Україна змушена була повернути борг РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у глави Офісу президента Андрія Богдана виявилася цікава залежність.

А також ми розповідали про те, що у мережу потрапила фотографія Андрія Богдана, який спить на лавці.

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