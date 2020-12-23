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Сказочные фото заснеженного Киева: удивительные пейзажи

Автор: Владимир Костырин

Киев засыпало снегом 23 декабря - осадки всего в течение нескольких часов накрыли столицу белым пушистым покрывалом, порадовав жителей и гостей города сказочными пейзажами.

В разных районах во дворах появились снеговики, дети устаивают игры со снежками, в парках вечером заметно прибавилось отдыхающих, которые любуются сегодняшним зимним "подарком". Красоту заснеженного центра Киева показал фотокорреспондент РБК-Украина

Как видно на снимках, возле памятника князю Владимиру Великому и около беседки с потрясающим видом на левый берег собираются киевляне, чтобы погулять по белым хрустящим "барханам" и насладиться пейзажем.

Снег в центре Киева 23 декабря (фото: РБК-Украина)

Люди катаются на фуникулере, прохаживаются по украшенному гирляндами и праздничным освещением новому пешеходном мосту от Арки Дружбы народов до Владимирской горки.

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Снег в центре Киева 23 декабря (фото: РБК-Украина)

В парках работают коммунальщики, убирая снег на пешеходных зонах. К слову, из-за снегопада на дорогах осложнено движение транспорта, поэтому водителей призывали быть осторожнее за рулем.

Снег в центре Киева 23 декабря (фото: РБК-Украина)

Ранее сообщалось, что в Киеве 23 декабря образовался транспортный коллапс из-за снегопада, а также произошло много ДТП.

Также мы писали о том, что синоптики разных ресурсов резко поменяли прогноз погоды на Новый год.

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