Казкові фото засніженого Києва: дивовижні пейзажі

Київ засипало снігом 23 грудня - опади всього протягом декількох годин накрили столицю білим пухнастим покривалом, порадувавши жителів і гостей міста казковими пейзажами.

У різних районах у дворах з'явилися сніговики, діти влаштовують ігри зі сніжками, в парках ввечері помітно додалося відпочиваючих, які милуються сьогоднішнім зимовим "подарунком". Красу засніженого центру Києва показав фотокореспондент РБК-Україна

Як видно на знімках, біля пам'ятника князю Володимиру Великому та коло альтанки з приголомшливим видом на лівий берег збираються кияни, щоб погуляти білими хрусткими "барханами" і насолодитися пейзажем.

Сніг у центрі Києва 23 грудня (фото: РБК-Україна)

Люди катаються на фунікулері, гуляють прикрашеним гірляндами та святковим освітленням новим пішохідним мостом від Арки Дружби народів до Володимирської гірки.

Сніг у центрі Києва 23 грудня (фото: РБК-Україна)

У парках працюють комунальники, прибираючи сніг на пішохідних зонах. До речі, через снігопад на дорогах ускладнений рух транспорту, тому водіїв закликали бути обережними за кермом.

Сніг у центрі Києва 23 грудня (фото: РБК-Україна)

Раніше повідомлялося, що в Києві 23 грудня, утворився транспортний колапс з-за снігопаду, а також відбулося багато ДТП.

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