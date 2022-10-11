Скажіть, що у вас є план: психолог пояснив батькам, як говорити з дітьми про ракетний чи ядерний удар

"Ми не повинні готувати ні дітей, ні себе, в сенсі - чекати, постійно думати та обговорювати. Така думально-очікувальна підготовка до того, що найімовірніше не станеться, лише розганяє маховик тривоги та страху. Власне життя перетворюється на очікування ядерної війни та зими", - пояснила фахівець.

Психотерапевт дала чіткі рекомендації батькам, як говорити з дітьми на такі небезпечні теми:

1. Якщо дитина маленька та/або не ставить запитання, і ви впевнені, що не цікавиться темою - не піднімайте її взагалі.

2. Якщо цікавиться і ставить запитання (але лише тому, що всі про це говорять), скажіть, що це малоймовірно й у вас є чіткий план, що робити.

3. Поясніть, що таке малоймовірно – щоб вас дитина зрозуміла. Можете висипати манку або мак у велику миску, показати одне зернятко і сказати, що це зернятко потрібно розрізати ще на частини.

4. Поділіться планом, якщо дитина запитує - так, щоб у неї не залишилося сумніву, що ви знаєте, що робити у випадку ядерного удару. В інтернеті повно простих і зрозумілих інструкцій на тему того, куди йти, що їсти-пити та скільки бути в закритому приміщенні.

5. Якщо дитина дуже цікавиться і тривожиться – робіть те саме, що й у попередньому пункті.

6. Якщо дитина досить доросла, щоб зрозуміти нюанси, розкажіть про типи ядерної зброї, про те, як відбуваються запуски, які наслідки матиме Росія у разі розгортання ядерної зброї. Дайте реальну картину ситуацію із підкресленням малоймовірності ситуації.

"У кожному випадку говорити та пояснювати варто так, щоб поставити крапку в думках і переживаннях, і переключити дитину на життя", - радить Вікторія Горбунова.