Скажите, что у вас есть план: психолог объяснил родителям, как говорить с детьми о ракетном или ядерном ударе

"Мы не должны готовить ни детей, ни себя, в смысле - ждать, постоянно думать и обсуждать. Такая думательно-ожидательная подготовка к тому, что вероятнее всего не произойдет, лишь разгоняет маховик тревоги и страха. Собственная жизнь превращается в ожидание ядерной войны с зимой", - пояснила специалист.

Психотерапевт дала четкие рекомендации родителям, как говорить с детьми на такие опасные темы:

1. Если ребенок маленький и/или не задает вопросы, и вы уверены, что не интересуется темой - не поднимайте ее вообще.

2. Если интересуется и задает вопросы (но лишь потому, что все вокруг об этом говорят), скажите, что это маловероятно и у вас есть четкий план, что делать.

3. Объясните, что такое маловероятно - чтоб вас ребенок понял. Можете высыпать манку или мак в большую миску, показать одно зернышко и сказать, что это зернышко нужно разрезать еще на части.

4. Поделитесь планом, если ребенок спрашивает - так, чтобы у него не осталось сомнений, что вы знаете, что делать в случае ядерного удара. В интернете полно простых и понятных инструкций на тему того, куда идти, что есть-пить и сколько быть в закрытом помещении.

5. Если ребенок очень интересуется и тревожится - делайте то же самое, что и в предыдущем пункте.

6. Если ребенок достаточно взрослый, чтобы понять нюансы, расскажите о типах ядерного оружия, о том, как происходят запуски, какие последствия будет иметь Россия в случае разворачивания ядерного оружия. Дайте реальную картину ситуацию с подчеркиванием маловероятности ситуации.

"В каждом случае говорить и объяснять стоит так, чтобы поставить точку в мыслях и переживаниях, и переключить ребенка на жизнь", - советует Виктория Горбунова.