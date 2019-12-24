"Скажене весілля 2": премьера долгожданной комедии впечатлила украинцев (фото)

Состоялась премьера фильма "Скажене весілля 2" (фото: пресс-служба)

Фильму "Скажене весілля 2" уже пророчат большой успех в украинском прокате

25 декабря в прокат выходит "Скажене весілля 2" - продолжение самой кассовой комедии 2018 года. В честь долгожданной премьеры в столичном кинотеатре "Киевская Русь" на самом большом киноэкране страны состоялся специальный показ фильма с участием актеров и звезд, команды фильма и более тысячи гостей.

Звездная премьера фильма "Скажене весілля 2" в Киеве (фото: пресс-служба)

Поздравить команду ленты пришли друзья, партнеры, представители киноиндустрии, медиа и шоу-бизнеса: "скажений" продюсер ленты, "яблунивский тамада" Юрий Горбунов, саунд-продюсер комедии, "отец Евлампий" Потап, телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина, музыкант Олег Михайлюта (Фагот), участник группы MOZGI Дядя Вадя, шоумен Петя Бампер, актеры Томаш Собчак, Екатерина Кузнецова, Полина Василина, Леся Самаева, Назар Заднипровский, Арам Арзуманян, Инна Приходько, Вера Кобзар и другие.

Главные герои фильма "Скажене весілля 2" в Киеве (фото: пресс-служба)

"Я благодарен, что украинцы пришли на украинскую комедию. Это наш продукт, наш проект и наш юмор. Спасибо актерам, которым удалось все так мастерски воплотить на экране. Я очень благодарен команде MOZGI Entertainment и Позитиву за невероятную музыку, которую мы создали для фильма. Мы делали музыку украинцев для украинцев. Чтобы люди могли отвлечься от проблем, всяческого хлопот, и просто классно провести время", – сказал Потап.

Потап и Юрий Горбунов на премьере фильма "Скажене весілля 2" (фото: пресс-служба)

"Скажене весілля" – это результат грандиозной работы команды, перед которой стояла сложная задача сделать, чтобы вторая часть была еще ярче и смешнее, чем первая. И это вы имейте ввиду, что первая часть, я вам напомню, в прошлом году побила все рекорды украинского кинематографа, начиная с 91 года, за всю независимость нашей страны. Мы собрали тогда почти 680 тысяч зрителей и 55 миллионов гривен, побили премьерный телерекорд на канале 1+1 – нас посмотрело более четырех миллионов зрителей. В ютубе нас посмотрело более пяти миллионов человек и на 18 год это также был рекорд. И хотя в начале мы все время сталкивались со скепсисом, что нам не удастся – но мы это сделали!" – отметил Юрий Горбунов.

Завершающим аккордом официальной части вечера стал просмотр клипа "Свят! Свят! Свят!", после которого гостей ждал показ фильма.

Финальные титры были встречены громкими аплодисментами зала. Участники съемочной команды поднялись на сцену, чтобы выразить зрителям и всем причастным к съемкам слово благодарности.

Маша Ефросинина на премьере фильма "Скажене весілля 2" (фото: пресс-служба)

Гости премьеры вышли из зала веселыми и довольными. Они стали первыми зрителями, которые наконец узнали тайну избранника старшей дочери уважаемой украинской династии Середюков, и почему Василий злился по этому поводу еще больше, чем в первой части! В целом публика очень высоко оценила фильм и радостно делились впечатлениями после показа.

"Вообще, это тот случай, когда вторая часть ничем не уступает первой. Ни уровнем шуток, ни динамикой, ни сюжетом. Второе "Скажене весілля" оправдало все ожидания, это то кино, на которое стоит сходить всей семьей. Оно смешное, очень семейное и искреннее", – отметила Катя Осадчая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на премьере фильма "Скажене весілля 2" (фото: пресс-служба)

"Только вышла после просмотра и эмоции переполняют, все очень весело! Очень романтично. Местами даже хочется поплакать. И я думаю, что каждый из вас, кто посмотрит новое "Скажене весілля", обязательно будет советовать его своим соседям, или друзьям, или коллегам по работе. И это действительно тот фильм, на который стоит сходить в новогодние праздники. Хорошее настроение – гарантировано!" – поделилась Инна Приходько.

Инна Приходько и Арам Арзуманян на премьере фильма "Скажене весілля 2" (фото: пресс-служба)

"Знаете, я никогда не вру, и на этот фильм – "Скажене весілля 2" – идти надо обязательно! Потому что это в миллион раз смешнее, в тысячу миллионов – интереснее, и еще, я там просто красавчик", – отметил Арам Арзуманян.

Петя Бампер и Сус на премьере фильма "Скажене весілля 2" (фото: пресс-служба)

Добавим, что события фильма "Скажене весілля 2" происходят через год после первой свадьбы. Еще один сюрприз, еще одна дочка, и еще одно "скажене весілля" ждет любимых героев. Погоня, новый зять, Назарий Запухляк, отец Евлампий, звездный каст, много бешеных приключений и еще более качественного украинского юмора.

В картине снялись известные актеры: Екатерина Кузнецова, Назар Заднипровский, Томаш Собчак, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Алексей Супрун (Петр Бампер) и другие.

Трейлер фильма "Скажене весілля 2"