"Скажене весілля 2": прем’єра довгоочікуваної комедії вразила українців (фото)

Відбулася прем'єра фільму "Скажене весілля 2" (фото: прес-служба)

Фільму "Скажене весілля 2" уже пророкують великий успіх в українському прокаті

25 грудня в прокат виходить "Скажене весілля 2" - продовження найкасовішої комедії 2018 року. На честь довгоочікуваної прем’єри в столичному кінотеатрі "Київська Русь" на найбільшому кіноекрані країни відбувся спеціальний показ стрічки за участі акторів та зірок, команди фільму та понад тисячі гостей.

Зіркова прем'єра фільму "Скажене весілля 2" у Києві (фото: прес-служба)

Привітати команду стрічки завітали друзі, партнери, представники кіноіндустрії, медіа та шоу-бізнесу: скажений продюсер стрічки, "яблунівський тамада" Юрій Горбунов, саунд-продюсер комедії, "отець Євлампій" Потап, телеведучі Катя Осадча та Маша Єфросиніна, музикант Олег Михайлюта (Фагот), учасник гурту MOZGI Дядя Вадя, шоумен Петя Бампер, актори Томаш Собчак, Катерина Кузнецова, Поліна Василина, Леся Самаєва, Назар Задніпровський, Арам Арзуманян, Інна Приходько, Віра Кобзар та інші.

Головні герої фільму "Скажене весілля 2" у Києві (фото: прес-служба)

"Я вдячний, що українці прийшли на українську комедію. Це наш продукт, наш проєкт і наш гумор. Дякую акторам, яким вдалося все так майстерно втілити на екрані. Я дуже вдячний команді MOZGI Entertainment та Позитиву за неймовірну музику, яку ми створили для фільму. Ми робили музику українців для українців. Аби люди могли відволіктися від проблем, усілякого клопоту, та просто класно провести час", – сказав Потап.

Потап і Юрій Горбунов на прем'єрі фільму "Скажене весілля 2" (фото: прес-служба)

"Скажене весілля" – це результат роботи грандіозної команди, перед якою стояла складна задача зробити, аби друга частина була ще яскравіша та смішніша за першу. І це ви зважайте, що перша частина, я вам нагадаю, торік побила всі рекорди українського кінематографа, починаючи з 91 року, за всю незалежність нашої країни. Ми зібрали тоді майже 680 тисяч глядачів та 55 мільйонів гривень, побили прем’єрний телерекорд на каналі 1+1 – нас подивилося понад чотири мільйони глядачів. В ютубі нас подивилося понад п‘ять мільйонів людей і на 18 рік це також був рекорд. І хоча на початку ми весь час стикалися зі скепсисом, що нам не вдасться – але ж ми це зробили!" – наголосив Юрій Горбунов.

Завершальним акордом офіційної частини вечора став перегляд кліпу "Свят! Свят! Свят!", після якого на гостей чекав показ фільму.

Фінальні титри були зустрінуті гучними аплодисментами залу. Учасники знімальної команди піднялися на сцену, аби висловити глядачам та всім причетним до зйомок слово подяки.

Маша Єфросиніна на прем'єрі фільму "Скажене весілля 2" (фото: прес-служба)

Гості прем’єри вийшли з залу веселими та задоволеними. Вони стали першими глядачами, які нарешті дізналися таємницю обранця старшої доньки поважної української династії Середюків, та чому Василь лютував з цього приводу ще гучніше, аніж у першій частині! Загалом публіка дуже високо оцінила фільм та радо ділилися враженнями після показу.

"Взагалі, це той випадок, коли друга частина нічим не поступається першій. Ані рівнем жартів, ні динамікою, ні сюжетом. Друге "Скажене весілля" виправдало всі очікування, це те кіно, на яке варто сходити усією родиною. Воно смішне, дуже сімейне та щире", – зазначила Катя Осадча.

Катя Осадча і Юрій Горбунов на прем'єрі фільму "Скажене весілля 2" (фото: прес-служба)

"Тільки вийшла після перегляду і емоції переповнюють, все дуже весело! Дуже романтично. Місцями, навіть, хочеться поплакати. І я думаю, що кожен з вас, хто подивиться нове "Скажене весілля", обов’язково радитиме його своїм сусідам, чи друзям, чи колегам з роботи. І це дійсно той фільм, на який варто сходити в новорічні свята. Гарний настрій – гарантовано!" – поділилась Інна Приходько.

Інна Приходько і Арам Арзуманян на прем'єрі фільму "Скажене весілля 2" (фото: прес-служба)

"Знаєте, я ніколи не брешу, і на цей фільм – "Скажене весілля 2" – йти треба обов’язково! Бо це в мільйон раз смішніше, в тисячу мільйонів – цікавіше, і ще, я там просто красавчик", – зауважив Арам Арзуманян.

Петя Бампер і Сус на прем'єрі фільму "Скажене весілля 2" (фото: прес-служба)

Додамо, що події "Скажене весілля 2" відбуваються через рік після першого весілля. Ще один сюрприз, ще одна донька, та ще одне #СкаженеВесілля чекає на улюблених героїв. Погоня, новий зять, Назарій Запухляк, отець Євлампій, зірковий каст, багато скажених пригод та ще більше якісного українського гумору.

У картині знялися відомі актори: Катерина Кузнецова, Назар Задніпровський, Томаш Собчак, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Олексій Супрун (Петро Бампер) та інші.

Трейлер фільму "Скажене весілля 2"