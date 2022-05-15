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Что сказал Олег Псюк сразу после победы на Евровидении

Олег Псюк и участники группы Kalush Orchestra (фото: twitter.com/vonderleyen)
Автор: Дмитрий Войналович

Украина одержала историческую победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря Kalush Orchestra.

Сразу после финала фронтмен команды Олег Псюк вместе с другими музыкантами ответили на вопросы журналистов. Первые слова звезд после такой важной победы для украинской культуры и всего нашего народа - читайте в нашем материале ниже.

"Слава Украине! Спасибо всем украинцам, всей диаспоре, которые голосовали за нас всех. Мы делали все возможное и невозможное... Каждый день прикладывали много усилий, чтобы привезти победу в Украину. Мы рады, что получилось это сделать", - сказал Олег.

Напомним, что после исполнения конкурсной песни Псюк на весь мир рассказал о войне в Украине. Артист под угрозой дисквалификации попросил "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали" прямо сейчас".

"Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал он.

Его слова разлетелись по миру и даже те люди, которые не слышали о войне в Украине, заинтересовались событиями в нашей стране.

Об этом в частности свидетельствует тот факт, что поисковый запрос по слову Azovstal в Google вырос в десятки раз после призыва украинского артиста.

То есть, юзеры начали активно интересоваться тем, что такое "Азовсталь" и что там сейчас происходит.

Между тем, на победу Украины в Евровидении 2022 отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю - не последний. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Спасибо за победу Kalush Orchestra и всем, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победоносный аккорд в битве с врагом. Слава Украине!" - написал он в своем Facebook.

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Евровидение 2022